陸「十五五」面臨三大內部挑戰 學者：台可重新卡位

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊23日表示，大陸的「十五五規劃」面臨三大內部挑戰，包括消費引擎不足、房地產市場持續探底、工業產能過剩與通縮壓力。在不確定中，儘管對台灣而言風險升高，但他認為，這也是重新卡位的窗口期。台灣可在全球供應鏈與制度體系中，提升不可替代性。

劉孟俊在「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望座談會」上指出，「十五五」的核心戰略主軸是發展「新質生產力」。四大支柱為科技自主、數位智慧、綠色低碳與制度創新，目的在突破「卡脖子」技術，扶植「獨角獸企業」與「專精特新」中小企業。

他建議，對台灣的戰略再定位，可以把「韌性」變成價值，尤其韌性是核心資產，在高不確定環境下，穩定供應、快速調整、可信任治理更稀缺。台灣可以以制度規則、關鍵科技、國際合作三條線並進，打造 「更難被替代」的戰略優勢。

劉孟俊分析，中國式現代化已由「戰略設計期」進入「治理深化期」，核心目標是透過科技創新、綠色低碳與制度改革，重塑大陸的經濟韌性與治理體系。

在大陸外部環境方面，劉孟俊認為，美中戰略對峙已趨長期化與結構化，供應鏈「去風險化」與高科技封鎖持續對大陸發展構成壓力。不過北京正從防禦性應對轉向主動塑造規則，積極參與碳市場與數位貿易標準的制定，試圖在國際制度競爭中取得主導地位，將「制度話語權」視為新型戰略資產。

大陸境內方面，他指出，包括人口老化、地方債務，以及傳統投資拉動模式效益臨近極限，迫使北京必須從政策調節轉向制度修復，以維持長期治理穩定。

因此對於台灣而言，劉孟俊表示，「十五五」將帶來外溢效果。若大陸成功建立內需長效機制，區域市場吸附力將提升，可能影響台灣出口導向型經濟。此外，「紅色供應鏈」擴張，可能壓縮台灣中階製造空間。

