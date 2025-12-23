人民幣升值成趨勢 中國新能源汽車出口影響有限

中國今年前11個月的貿易順差創紀錄突破1兆美元，已經成為人民幣升值話題升溫的催化劑。陸媒指出，這對中國不同出口產品影響各異，新能源汽車受影響較少，紡織、服裝等勞力密集產品影響較大。

中國外匯交易中心公布，23日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣7.0523元，較前一交易日的7.0572元小幅升值。

根據網路金融數據公司同花順，招商證券（香港）22日發表的基金行業研究報告指出，近期人民幣兌美元匯率顯著升值，突破7.05，創14個月新高。升值主要由以下因素推動：強勁的出口形成人民幣升值基礎；企業結匯意願增強，年底至春節前季節性結匯需求集中釋放；美國聯準會降息預期下美元走弱，帶動非美貨幣被動升值等。預計人民幣呈溫和升值態勢。

財新週刊22日報導，今年4月以來，人民幣匯率兌美元明顯反彈，年內升值近3.5%，2022年至2024年則分別貶值9.1%、2.1%和2.9%。人民幣升值會推升中國產品價格、抑制出口，中國出口企業的承受力依據行業有所不同。

報導說，出口「新三樣」中的新能源汽車和鋰電池，其出口海外的產品毛利率明顯高於中國國內。中國機電產品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅說，中國新能源汽車技術含量較高，議價能力較強，且銷往海外的新能源汽車定價普遍高於境內，目前行業受匯率影響不大。

報導提到，生產週期長、交付週期長的產品更容易受到匯率變化的影響，譬如船舶、鐵路機車等機電產品，容易遇到匯兌損失。至於大多數一般商品，特別是交付週期短的產品，匯率波動影響較有限。採納人民幣結算的市場逐步增加，也能幫助部分陸企減少匯率風險。

至於紡織品、服裝等技術含量低、勞動力密集產品，人民幣升值可能會使其海外市場面臨越南、柬埔寨等更具成本優勢國家的激烈競爭。緬甸中國紡織服裝協會會長施坤說，如果未來2、3個月人民幣兌美元的匯率波動不超過10%，企業一般不會面臨「滅頂之災」。

中國經濟學者、前重慶市長黃奇帆21日在2025深圳香蜜湖金融年會上發表演講時說，中國應推動進出口雙向平衡、提升貿易品質，透過「匯率適度升值」，增強人民幣購買力，促進進口增長，助力人均GDP在中長期實現以美元計價的翻倍目標。

黃奇帆估計，今後10年人民幣兌美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。他建議官方根據行業差異與全局需要，適度下調部分出口退稅規模，將財政資源更多用於國內民生與創新發展領域。