積極部署重點產業 廣東設逾2200億元戰略新興產業基金

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

廣東積極部署戰略性新興產業及未來產業等重點產業領域，廣東省戰略性新興產業投資引導基金有限責任公司於18日成立，註冊資本人民幣500億元（約合新台幣2,239億元），經營範圍包括以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。該公司由廣東省財政廳全資持股。

《觀察者網》報導，廣東戰略新興產業基金暫由廣東粵財基金管理有限公司（粵財基金）負責管理，該基金法定代表人同為粵財基金總經理沈國飛。粵財基金成立於2016年，為廣東省屬最大的政策性基金投資平台，為廣東粵財投資控股有限公司全資子公司，廣東省政府引導基金專業管理人之一。

目前，粵財基金管理廣東省產業發展基金（一、二期）等產業母基金，同時管理粵財新興產業基金、粵財西威汽車產業基金等市場化基金，管理資產規模超過人民幣1,300億元。聚焦智能製造、半導體、數位經濟、新能源、碳中和等領域。

廣東省財政廳負責人12月初介紹，廣東地區11月28日已發行人民幣100億元專項債券，重點支持科技產業融合發展相關領域。下一步將積極推動組建千億級省級政府投資引導基金，計劃構建「引導基金—母基金—子基金」三級體系，投向省委、省政府部署的戰略性新興產業及未來產業等重點產業領域。

廣東今年密集推出政策支持創投產業發展。4月印發的《廣東省進一步促進創業投資高質量發展行動方案》，圍繞創業投資「募投管退」全鏈條、推出19條針對性舉措；同月發布的《廣東省進一步激發市場主體活力加快建設現代化產業體系的若干措施》，明確提出建強產業基金體系，以國有資本帶動社會資本，著力「投早、投小、投未來、投硬科技」；廣東還將主動對接海外主權基金、國際知名投資機構，每年促成100個以上投資合作項目。

