中國也缺汽車晶片 北京：安世半導體內部已協商

安世半導體（Nextperia）內部紛爭未解，全球汽車大廠被迫減產停產，近期中國也傳汽車晶片短缺。對此，中國商務部表示，安世母公司聞泰科技與安世荷蘭總部的負責人上週已舉行首輪協商；中方呼籲相關企業切實恢復全球半導體產供鏈。

中國商務部22日深夜發布答記者問新聞稿。有記者問：近期有媒體報導稱，安世東莞廠的晶圓庫存目前處於較低水準，開始導致包括在中國的中外汽車製造商出現晶片短缺。對此有何評論？此外，上週聞泰科技與安世荷蘭進行了協商，協商進展如何？

中國商務部發言人表示，中國政府本著對全球半導體產供鏈負責任的態度，已採取切實措施，對合規的、用於民用用途的晶片出口予以豁免，為半導體供應鏈穩定暢通創造了必要條件，同時督促企業儘快透過協商解決內部糾紛。

中國商務部發言人說，據了解，聞泰科技與安世荷蘭的負責人上週舉行了首輪協商，就各自關注的問題進行了解釋和澄清，並同意繼續保持溝通。中方呼籲相關企業就控制權和恢復供應鏈問題進行協商，切實恢復全球半導體產供鏈。

中國商務部發言人又說，安世半導體問題的根源是荷政府對企業經營的不當行政干預引起的。中國有句古話，「解鈴還須繫鈴人」，要想徹底消除全球相關企業對晶片短缺的擔憂，荷政府應立即撤銷行政令，推動安世荷蘭前高管從企業法庭撤訴，為企業協商創造有利條件，儘快恢復包括在中國的中外汽車製造商晶片供應，為恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定做出荷方應盡之義務。

因為內部紛爭，安世半導體荷蘭總部停止向中國工廠供應晶圓，中國官方也一度下令安世中國工廠及其分包商禁止出口晶片，導致全球汽車業鬧晶片荒，多家車企被迫減產停產。

綜合北京商報等陸媒，中國汽車業近期也傳晶片短缺。日本大廠本田（Honda）上週宣布，計畫於12月下旬到明年1月上旬減產或暫停日本工廠和位於中國廣汽本田工廠的生產。

廣汽本田相關工作人員回應稱，受半導體供應影響，廣汽本田12月30日至31日兩天不安排生產，不會影響對顧客的交付。

中國電動汽車大廠蔚來也宣布，由於晶片供應短缺，為保障車輛交付，自2025年12月22日起，其上線製造的全新ES8車型，「後排娛樂擴展功能」將減少兩個功能。

此外，由於人工智慧（AI）需求大增，導致全球記憶體缺貨價格飆漲，近期也直接衝擊汽車業。中國理想汽車供應鏈副總裁孟慶鵬6日說，2026年汽車業會面臨前所未有的記憶體晶片供應危機，滿足率可能不到50%。

據路透社報導，安世中國子公司已與中企展開合作，確保獲取足以供應旗下關鍵產品明年產能所需的矽晶圓。