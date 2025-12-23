蘊藏量逾100噸！大陸又發現一處大型金礦

國際金價持續大漲之際，中國大陸宣布又發現一處大型金礦。據中國吉林網消息，吉林省地礦局表示，今年於吉林伊通地區外圍新發現多條金礦體，經進一步工作，該區域金資源量將突破100噸。

台北時間23日8時許，紐約期金價格一度突破每盎司4,500美元，現貨黃金報每盎司4,465美元，均創歷史新高。

這個月16日，山東省煙台市海洋發展和漁業局也宣布，萊州市三山島北部海域新發現中國唯一、亞洲最大的海底巨型金礦。推估這座海底金礦的黃金儲量高達562噸，平均每噸礦石能淘出4.2克黃金。

煙台市海洋發展和漁業局指出，這座海底金礦開採總投資將超過人民幣百億元，建成後每天能處理1.2萬噸金礦石，預計年產黃金15噸，能直接帶動近千人就業。萊州市累計探明金資源儲量3,900餘噸，約占全中國的26%，金礦資源儲量和產量均居中國首位。

萊州市為山東省轄縣級市，由煙台市代管，位於煙台市西部，西臨渤海萊州灣。