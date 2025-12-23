快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

陸 AI 企業掀 IPO 熱潮 今年51家上市 較去年大增1.4倍

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

數據顯示，截至本月17日，2025年大陸在陸、港股上市公司共215家，其中涉及AI業務者達51家，較去年猛增143%，占比約24%，等於每四家新上市公司就有一家與AI相關。

分析指出，對大陸資本市場而言，無論是一級市場還是二級市場，資本押的不是AI，而是「能AI化的公司」，走向IPO的公司則有清晰的商業化路徑。

一財商學院數據顯示，2025年大陸新上市公司共215家（A股104家，港股111家），相比去年的171家，增長26%。目前A股、港股上市公司數量已遠超去年全年。

其中，港股新上市AI相關業務的公司數量達到38家，占比達到34%，換言之，港股每三家新上市公司，就有一家有AI業務。港股受AI企業青睞跟新規有關，港交所5月推出「科企專線」，旨在吸引更多科技企業赴港上市。

今年新上市公司中有AI相關業務的，75%都選擇登陸港交所，通過18C政策（特專科技）成功上市已有三家，分別是雲跡科技、滴普科技、文遠知行，通過聆訊且正排隊等候上市有希迪智駕、五一視界、壁仞科技等。

該機構表示今年AI落地的三個典型特色：一是AI概念股落地，AI基建崛起。以大陸國產GPU雙雄沐曦股份和摩爾線程為代表；二是垂直行業大模型的「實戰化」，比如南網數字研發電力大模型「大瓦特」，直接用於電網智能巡檢和負荷預測；三是AI推動具身智能「產品化」，機器人開始走進現實。如果2024年是上市公司的AI「試水期」，2025年就是上市公司的AI「深水區」，越來越需要AI真實力，真正開始垂直行業的生意。

一級市場趨勢相同。據陸科技媒體《產業家》統計，今年前三季，AI領域一級市場共發生548起交易事件，年增44.59％，具體到細分賽道上，AI通用應用和AI行業應用占據近一半，成增長最迅猛的兩條主線；資本投向AI通用應用、AI行業應用以及AI基礎技術三大方向，分別增長216％、36.8％和153.74％。資本回歸一個原則：AI要能落地應用。

上市公司 港股 成功

延伸閱讀

MaiCoin 集團執行長劉世偉的公開信預告明年 RWA 上鏈、完成 IPO 目標

陸「情緒經濟」爆紅…以悅己為代表新型消費正夯 企業搶進

從投行看大陸／台商高管個人所得稅繳納分析

兩國緊張之際…陸稀土磁鐵出口日本 11月數據創今年最高

相關新聞

人民幣2026年看升至6字頭

近期人民幣升值引關注，彭博彙編數據顯示，近幾個月來，人民幣每60天升值約1%，今年迄今已升值約3.7%。這抵銷了透過人民...

北京台灣展 陸人盼兩岸開放旅遊

由台旅會北京辦事處主辦的「從北京出發：走進寶島的巷弄生活」主體展覽館自19日至28日在北京晉江會館（林海音故居）舉行，連...

助老兵骨灰葉落歸根 山東台商捐贈32張機票

高雄市左營區祥和里長劉德文背老榮民骨灰助魂歸故里，21年來不間斷的善舉感動兩岸。由大陸山東台商協會發起，包括青島、濟南、...

青海首店開業 麥當勞插旗全陸省區

繼12月20日麥當勞寧夏三家門店同步開業後，12月21日下午，麥當勞青海省首店在西寧開業，這也是中國西北地區規模最大的「...

與本土矽晶圓供應商合作 安世中國2026年 IGBT 產能無虞

安世半導體荷蘭公司與其大陸子公司（安世中國）之間的博弈仍在持續。路透報導，在荷蘭安世因糾紛停止向大陸子公司供應原料後，傳...

陸 AI 企業掀 IPO 熱潮 今年51家上市 較去年大增1.4倍

數據顯示，截至本月17日，2025年大陸在陸、港股新上市公司共215家，其中涉及AI業務者達51家，較去年猛增143%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。