與本土矽晶圓供應商合作 安世中國2026年 IGBT 產能無虞

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

安世半導體荷蘭公司與其大陸子公司（安世中國）之間的博弈仍在持續。路透報導，在荷蘭安世因糾紛停止向大陸子公司供應原料後，傳出安世中國已與大陸矽晶圓供應廠商合作，確保足以供應絕緣柵雙極電晶體（IGBT）功率晶片與模組等關鍵產品明年全部產量所需的矽晶圓。

路透引述一封安世中國於12月初寄給經銷商的信函稱，該公司已與中國大陸本土供應商敲定2026年IGBT產品所需的晶圓產能，並正加速驗證大陸母公司聞泰科技旗下代工廠鼎泰匠芯的晶圓產品，以確保「供應充足」。不過，信中並未說明已鎖定的實際供應數量。

安世荷蘭對此稱，目前未與其大陸子公司進行溝通，並稱其子公司「無意透過談判達成短期解決方案，以恢復對客戶的晶片供應」。

報導稱，鼎泰匠芯將為安世中國供應12吋車規級IGBT晶圓，其位於上海的生產基地目前月產能約三萬片。另外，安世中國亦將自上海積塔半導體，以及與中芯國際相關的芯聯集成電路公司取得八吋IGBT晶圓。

據路透引述知情人士說法，因來自荷蘭的晶圓供應短期內無望恢復，安世中國已告知大陸經銷商，其位於廣東東莞的工廠晶圓庫存偏低，相關情況開始使陸車企面臨安世晶片短缺，以邏輯元件、電晶體等產品影響較明顯。

