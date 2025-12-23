快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

阿里千問公布今年提示詞榜單 十大關鍵詞 股票排首位

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
千問App發布「2025十大AI提示詞榜單，揭示2025年「股票」成為最高頻提示詞。（中新社）
千問App發布「2025十大AI提示詞榜單，揭示2025年「股票」成為最高頻提示詞。（中新社）

阿里巴巴旗下聊天機器人千問App發布「2025十大AI提示詞（prompt）」榜單，揭示2025年大陸民眾使用AI的十大高頻場景，其中問最多的三類問題分別為股票、八字和情感諮詢。

本次入選的十大高頻提示詞分別為：股票、八字、情感諮詢、朋友圈文案、景點推薦、雙色球號碼、失眠、解答這道題、離婚財產分割、人生的意義。

據財聯社報導稱，作為人機交互的橋樑，提示詞不僅是用戶對AI的指令，更是社會心理的晴雨表。這份榜單顯示，用戶對AI的角色認知正從單一工具向多元伙伴演變。

具體來看，「股票」、「朋友圈文案」、「景點推薦」等關鍵詞顯示，AI正成為人們的理財顧問與生活助理；「八字」與「雙色球號碼」高頻出現，呈現出科技與傳統碰撞下，AI已成為新型許願池。

榜單 朋友 景點

延伸閱讀

千問App盤點2025十大AI提示詞 「股票」排榜首

驊陞科技今日成功掛牌上市

雍智三大產品線 帶勁

信音多路並進 推升獲利

相關新聞

人民幣2026年看升至6字頭

近期人民幣升值引關注，彭博彙編數據顯示，近幾個月來，人民幣每60天升值約1%，今年迄今已升值約3.7%。這抵銷了透過人民...

北京台灣展 陸人盼兩岸開放旅遊

由台旅會北京辦事處主辦的「從北京出發：走進寶島的巷弄生活」主體展覽館自19日至28日在北京晉江會館（林海音故居）舉行，連...

助老兵骨灰葉落歸根 山東台商捐贈32張機票

高雄市左營區祥和里長劉德文背老榮民骨灰助魂歸故里，21年來不間斷的善舉感動兩岸。由大陸山東台商協會發起，包括青島、濟南、...

青海首店開業 麥當勞插旗全陸省區

繼12月20日麥當勞寧夏三家門店同步開業後，12月21日下午，麥當勞青海省首店在西寧開業，這也是中國西北地區規模最大的「...

與本土矽晶圓供應商合作 安世中國2026年 IGBT 產能無虞

安世半導體荷蘭公司與其大陸子公司（安世中國）之間的博弈仍在持續。路透報導，在荷蘭安世因糾紛停止向大陸子公司供應原料後，傳...

陸 AI 企業掀 IPO 熱潮 今年51家上市 較去年大增1.4倍

數據顯示，截至本月17日，2025年大陸在陸、港股新上市公司共215家，其中涉及AI業務者達51家，較去年猛增143%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。