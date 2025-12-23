阿里千問公布今年提示詞榜單 十大關鍵詞 股票排首位
阿里巴巴旗下聊天機器人千問App發布「2025十大AI提示詞（prompt）」榜單，揭示2025年大陸民眾使用AI的十大高頻場景，其中問最多的三類問題分別為股票、八字和情感諮詢。
本次入選的十大高頻提示詞分別為：股票、八字、情感諮詢、朋友圈文案、景點推薦、雙色球號碼、失眠、解答這道題、離婚財產分割、人生的意義。
據財聯社報導稱，作為人機交互的橋樑，提示詞不僅是用戶對AI的指令，更是社會心理的晴雨表。這份榜單顯示，用戶對AI的角色認知正從單一工具向多元伙伴演變。
具體來看，「股票」、「朋友圈文案」、「景點推薦」等關鍵詞顯示，AI正成為人們的理財顧問與生活助理；「八字」與「雙色球號碼」高頻出現，呈現出科技與傳統碰撞下，AI已成為新型許願池。
