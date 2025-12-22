安世半導體爭議有解？ 陸商務部：已對民用晶片出口予以豁免

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對安世半導體爭議，大陸商務部22日指，已注意到相關媒體報導，並強調已對合規、用於民用用途的晶片出口予以豁免，為半導體供應鏈穩定創造條件，並督促企業透過協商解決內部糾紛。同時，聞泰科技與安世荷蘭已展開首輪協商，同意持續溝通。（美聯社）
針對安世半導體爭議，大陸商務部22日指，已注意到相關媒體報導，並強調已對合規、用於民用用途的晶片出口予以豁免，為半導體供應鏈穩定創造條件，並督促企業透過協商解決內部糾紛。同時，聞泰科技與安世荷蘭已展開首輪協商，同意持續溝通。（美聯社）

針對安世半導體相關爭議，大陸商務部22日晚間指出，中方已注意到相關媒體報導，並強調已對合規、用於民用用途的晶片出口予以豁免，為半導體供應鏈穩定創造條件，並督促企業透過協商解決內部糾紛。大陸商務部並表示，大陸母公司聞泰科技與安世荷蘭已展開首輪協商，同意持續溝通。

大陸商務部於22日晚間22時在網站發出「新聞發言人就安世半導體問題答記者問」。發言人指出，注意到提到的媒體報導。中國政府本著對全球半導體產、供鏈負責任的態度，已採取切實措施，對合規的、用於民用用途的晶片出口予以豁免，為半導體供應鏈穩定暢通創造必要條件，同時督促企業盡快通過協商解決內部糾紛。

上述發言人續稱，據了解，聞泰科技與安世荷蘭的負責人上週舉行了首輪協商，就各自關注的問題進行了解釋和澄清，並同意繼續保持溝通。中方呼籲相關企業就控制權和恢復供應鏈問題進行協商，切實恢復全球半導體產供鏈。

另，上述發言人還再次重申稱，安世半導體問題的根源是荷政府對企業經營的不當行政干預所引起的。他指，中國有句古話，解鈴還須繫鈴人，要想徹底消除全球相關企業對晶片短缺的擔憂，荷政府應立即撤銷行政令，推動安世荷蘭前高管從企業法庭撤訴，為企業協商創造有利條件，盡快恢復包括在中國的中外汽車製造商晶片供應，為恢復全球半導體做出產鏈的安全與穩定荷方應盡之義。

此前，路透近期引述引述一封安世中國於12月初寄給分銷商的信函報導指，在安世因糾紛停止向大陸子公司供應原料後，子公司已與大陸本土供應商敲定2026年IGBT產品所需的晶圓產能，並正加速驗證聞泰科技旗下代工廠鼎泰匠芯的晶圓產品，以確保「供應充足」。不過，信中並未說明已鎖定的實際供應數量。

報導稱，鼎泰匠芯將為安世中國供應12吋車規級IGBT晶圓，其位於上海的生產基地目前月產能約3萬片。另，安世中國亦將自上海積塔半導體，以及與中芯國際相關的芯聯集成電路公司取得8吋IGBT晶圓。此舉顯示安世荷蘭與大陸公司間進一步分離。

而彭博22日則指，聞泰科技董事長楊沐表示，若無法恢復對安世半導體的控制權，相關爭議每拖延一天，對全球產業鏈、投資信心與股東的傷害都將加深。她並否認不當向大陸轉移技術的指控，稱荷蘭政府暫停控制權屬「有預謀且毫無根據的干預」。

