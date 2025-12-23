青海首店開業 麥當勞插旗全陸省區

繼12月20日麥當勞寧夏三家門店同步開業後，12月21日下午，麥當勞青海省首店在西寧開業，這也是中國西北地區規模最大的「得來速」獨棟門店。至此，麥當勞在中國省級行政區域實現全覆蓋。

青海省商務廳廳長劉汝鵬介紹，作為全球知名餐飲連鎖品牌，麥當勞深耕中國市場三十多年，此次落戶的青海首店，增加青海國際知名快餐品牌版圖，既是對青海消費市場潛力的高度認可，更是青海省培育首店經濟、豐富消費供給的重要成果。

「我們非常高興在青海開設了首家麥當勞餐廳，在接下來的時間，也會在青海市場開設更多經典模式的麥當勞餐廳」。麥當勞中國首席執行官張家茵表示，「我們對於未來在青海的發展充滿了信心」。期待麥當勞能夠立足青海食材優勢創新開發融合本地風味的產品，將青海綠色有機食材融入麥當勞全球產品體系。

截至2025年11月，中國大陸麥當勞餐廳超過7500家，員工人數超過20萬，2024年服務顧客逾13億人次。