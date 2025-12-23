青海首店開業 麥當勞插旗全陸省區

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
麥當勞青海首店21日在西寧市開業。至此，麥當勞實現中國省級行政區全覆蓋。圖為麥當勞西寧海湖廣場店。（中新社）
麥當勞青海首店21日在西寧市開業。至此，麥當勞實現中國省級行政區全覆蓋。圖為麥當勞西寧海湖廣場店。（中新社）

繼12月20日麥當勞寧夏三家門店同步開業後，12月21日下午，麥當勞青海省首店在西寧開業，這也是中國西北地區規模最大的「得來速」獨棟門店。至此，麥當勞在中國省級行政區域實現全覆蓋。

青海省商務廳廳長劉汝鵬介紹，作為全球知名餐飲連鎖品牌，麥當勞深耕中國市場三十多年，此次落戶的青海首店，增加青海國際知名快餐品牌版圖，既是對青海消費市場潛力的高度認可，更是青海省培育首店經濟、豐富消費供給的重要成果。

「我們非常高興在青海開設了首家麥當勞餐廳，在接下來的時間，也會在青海市場開設更多經典模式的麥當勞餐廳」。麥當勞中國首席執行官張家茵表示，「我們對於未來在青海的發展充滿了信心」。期待麥當勞能夠立足青海食材優勢創新開發融合本地風味的產品，將青海綠色有機食材融入麥當勞全球產品體系。

截至2025年11月，中國大陸麥當勞餐廳超過7500家，員工人數超過20萬，2024年服務顧客逾13億人次。

麥當勞 餐廳 食材

延伸閱讀

麥當勞港男1人用餐！慘遭遊客清桌霸座後續更衰 經理KO獲讚

早餐組65折起！麥當勞「蕈菇滿福系列」限時回歸　還有「雙向字」包裝

奶昔大哥深夜暴走？麥當勞前驚見「1幕」 網笑瘋：免排隊喝到飽

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

相關新聞

北京台灣展 陸人盼兩岸開放旅遊

由台旅會北京辦事處主辦的「從北京出發：走進寶島的巷弄生活」主體展覽館自19日至28日在北京晉江會館（林海音故居）舉行，連...

助老兵骨灰葉落歸根 山東台商捐贈32張機票

高雄市左營區祥和里長劉德文背老榮民骨灰助魂歸故里，21年來不間斷的善舉感動兩岸。由大陸山東台商協會發起，包括青島、濟南、...

青海首店開業 麥當勞插旗全陸省區

繼12月20日麥當勞寧夏三家門店同步開業後，12月21日下午，麥當勞青海省首店在西寧開業，這也是中國西北地區規模最大的「...

安世半導體爭議有解？ 陸商務部：已對民用晶片出口予以豁免

針對安世半導體相關爭議，大陸商務部22日晚間指出，中方已注意到相關媒體報導，並強調已對合規、用於民用用途的晶片出口予以豁...

中國對歐盟部分乳製品 徵收21.9%至42.7%臨時關稅

中國商務部今天表示，根據反補貼調查的初步裁定，將從23日起對原產於歐盟的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時關稅

人民幣強升引熱議 彭博稱陸官方調升值節奏收穩出口、遏套利之效

近期人民幣升值引關注，彭博報導，4月以來，大陸官方通過調節人民幣升值速度，一方面防止人民幣升值損害出口商利益，並限制匯率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。