助老兵骨灰葉落歸根 山東台商捐贈32張機票

聯合報／ 記者林宸誼／台北報導
高雄市左營區祥和里長劉德文（右）背老榮民骨灰助魂歸故里，21年不間斷的善舉感動兩岸。濟南台商協會會長王克璋（左）向劉德文捐贈32張機票。圖／山東台商協會提供
高雄市左營區祥和里長劉德文（右）背老榮民骨灰助魂歸故里，21年不間斷的善舉感動兩岸。濟南台商協會會長王克璋（左）向劉德文捐贈32張機票。圖／山東台商協會提供

高雄市左營區祥和里長劉德文背老榮民骨灰助魂歸故里，21年來不間斷的善舉感動兩岸。由大陸山東台商協會發起，包括青島、濟南、濰坊響應，22日捐贈32張機票，助劉德文送老兵骨灰葉落歸根。

「落葉歸根，魂歸故土」愛心機票捐贈儀式22日在山東濰坊舉行，由濟南台商協會會長王克璋、潍坊台商協會會長郭文钧等人代表所屬台協，向劉德文捐贈機票。

由大陸全國台企聯山東山西工作區區長張新政署名的「助力台灣老兵魂歸故里捐贈機票倡議書」指出，劉德文已將300多位老兵的骨灰送回大陸故鄉安葬，其中山東已送回72位。

在徵得劉德文本人同意後，山東台商協會向社會各界發出倡議，捐贈一張或多張機票，或提供相應的資金支持，幫助這些已故的台灣老兵，實現他們「魂歸故里」的最後心願。

倡議書還提到，台商善舉不僅是一張機票，更是一份跨越半個世紀的溫暖，是對歷史的告慰，是對鄉愁的圓滿終結，親手為一個漂泊的靈魂點亮回家的路，為他們鋪就最後一段溫暖的歸途。

