中國修訂對外貿易法 要求外貿推進「貿易強國建設」

中央社／ 台北22日電

中國「對外貿易法」即將修訂，今天提交全國人大常委會議進行二次審議。新華社報導，新修訂條文增列了「對外貿易工作應當推進貿易強國建設」、「國家維護公平公正的國際經濟貿易秩序」等規定，並針對發展數位貿易、建立綠色貿易體系等增列相關規定。

根據報導，發展數位貿易、綠色貿易是中國官方推動貿易創新發展的重要著力點。「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年）建議即提出，「拓展中間品貿易、綠色貿易」、「創新發展數位貿易，有序擴大數位領域開放」。而日前舉行的中共中央經濟工作會議，也提出積極發展數位貿易及綠色貿易。

報導表示，中國「對外貿易法」修訂草案增列規定包括：國家根據對外貿易發展的需要，促進跨境金融服務體系建設；支持對外貿易數位化發展，推動數位證書、電子簽名等國際互認，提升對外貿易便利化水準。

此外還包括：推動與綠色貿易有關的產品標準、認證、標識體系建設；支持和促進對外貿易人才隊伍建設，為對外貿易「高質量發展」提供人才支撐。

報導提到，為進一步體現中共中央關於對外貿易高質量發展的部署和要求，修訂草案還增加了「對外貿易工作應當推進貿易強國建設」、「國家維護公平公正的國際經濟貿易秩序」、「國家支持貿易促進平台提升功能和服務水平」等相關規定及表述。

此外，修訂草案進一步針對國際服務貿易、對外貿易救濟等作出規定，明確了常見的服務貿易模式，規定中國政府鼓勵以「跨境交付、境外消費、商業存在、自然人移動」等各種模式開展國際服務貿易。

報導說，為因應貿易風險和貿易環境變化的影響，草案新增有關政府機關可根據需要，建立符合世界貿易組織（WTO）規則等的「貿易調整援助」制度。

