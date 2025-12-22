中國對歐盟部分乳製品 徵收21.9%至42.7%臨時關稅

快訊

中央社／ 北京22日電
中國商務部今天表示，根據反補貼調查的初步裁定，將從23日起對原產於歐盟的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時關稅。圖／路透社
中國商務部今天表示，根據反補貼調查的初步裁定，將從23日起對原產於歐盟的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時關稅。

中國商務部今天公布對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查的初步裁定，指調查機關初步認定原產於歐盟的進口相關乳製品「存在補貼」，中國國內相關乳製品產業「受到實質損害」，而且「補貼與實質損害之間存在因果關係」。

根據中國「反補貼條例」規定，中國商務部向國務院關稅稅則委員會提出，對原產於歐盟的進口相關乳製品採取臨時反補貼措施的建議。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自23日起採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於歐盟的進口相關乳製品實施臨時反補貼措施。

中國商務部以貿易救濟調查局負責人以答記者問形式宣稱，基於歐委會和抽樣公司提交的答卷訊息及實地核查情況，初步裁定被抽樣公司的稅率為21.9%至42.7%，配合調查的其他歐盟公司統一適用稅率28.6%，未配合調查的其他歐盟公司42.7%。

負責人聲稱，「中國一貫審慎、克制使用貿易救濟措施」。2025年以來，中國未對歐盟發起任何新的貿易救濟調查，只對白蘭地、共聚聚甲醛、豬肉三起反傾銷案件作出終裁。

負責人又說，同一時期，歐盟已對中國進行18起貿易救濟案件初裁徵稅，對18起案件終裁徵稅，並發起15起貿易救濟調查，僅在19日一天之內就新發動3起對中調查。

負責人提到，中國反對濫用貿易救濟措施的立場是不變的，也願與歐盟通過對話協商妥善處理貿易摩擦，共同維護中歐經貿合作大局。

人民幣強升引熱議 彭博稱陸官方調升值節奏收穩出口、遏套利之效

近期人民幣升值引關注，彭博報導，4月以來，大陸官方通過調節人民幣升值速度，一方面防止人民幣升值損害出口商利益，並限制匯率...

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

中國大陸車市競爭激烈，德國豪華跑車生產商保時捷(Porsche)在大陸的銷售受到重大壓力，保時捷中國決定明年3月1日起停...

降低養育成本 大陸擬對托育服務專門立法

中國大陸計劃對托育服務專門立法，目的是要降低家庭養育成本。據央視新聞報導，托育服務法草案12月22日將提請全國人大常委會...

路透：中國大陸明年兩會前 降息可能性高

中國大陸公布12月貸款市場報價利率（LPR），一年期和五年期以上利率均持穩在3.00%和3.50%不變，為連續第七個月持...

中連13個月增持黃金 美債則續減持 創金融海嘯新低

中國繼續減持美債。據美國財政部最新數據，中國10月減持美國國債118億美元，持有規模降至6887億美元，創下2008年金...

