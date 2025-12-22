快訊

新加坡前外長：不認為台灣人會願意為「台獨」付出生命

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

降低養育成本 大陸擬對托育服務專門立法

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸擬對托育服務專門立法。圖為山東濟寧一家托育機構。（新華社）
大陸擬對托育服務專門立法。圖為山東濟寧一家托育機構。（新華社）

中國大陸計劃對托育服務專門立法，目的是要降低家庭養育成本。據央視新聞報導，托育服務法草案12月22日將提請全國人大常委會會議首次審議。

報導稱，制定托育服務法，促進和規範托育服務發展，為三周歲以下最柔弱的嬰幼兒群體提供堅實的法治保障，是完善生育支持政策、降低家庭養育成本、提高人口素質的重要舉措，對建設生育友好型社會，推動人口高質量發展，具有十分重要的意義。

隨著人口迅速老化，中國大陸正從限制生育轉向鼓勵生育。中國人口已連續三年減少，2024年出生人口達到954萬，為2016年1,880萬的大約一半。

官方因此推出了一系列鼓勵生育的政策，包括發放現金補貼、改善托幼服務以及延長陪產假和產假，還宣布了減少「非醫療必要」墮胎的指導方針等。

生育 托育

延伸閱讀

影／赴北檢提告五位大法官 國民黨團批公然違法

大陸海上最大油田 年產油氣破4千萬噸

陸動畫票房破千億 「哪吒2」貢獻6成

大陸硫磺飆漲 衝擊農業、新能源

相關新聞

降低養育成本 大陸擬對托育服務專門立法

中國大陸計劃對托育服務專門立法，目的是要降低家庭養育成本。據央視新聞報導，托育服務法草案12月22日將提請全國人大常委會...

路透：中國大陸明年兩會前 降息可能性高

中國大陸公布12月貸款市場報價利率（LPR），一年期和五年期以上利率均持穩在3.00%和3.50%不變，為連續第七個月持...

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

人民幣匯價近期走勢強勁，上周四，人民幣對美元即期匯率更一度升至7.0400，創近14個多月新高。對中國經濟一向有獨到見解...

千問App盤點2025十大AI提示詞 「股票」排榜首

千問App發布「2025十大AI提示詞（prompt）」榜單，揭示2025年大陸民眾使用AI的十大高頻場景，其中，「股票...

中連13個月增持黃金 美債則續減持 創金融海嘯新低

中國繼續減持美債。據美國財政部最新數據，中國10月減持美國國債118億美元，持有規模降至6887億美元，創下2008年金...

香港擴大黃金交易 明年設中央清算系統

國家「十五五」規畫提出加快建設金融強國。香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港正積極深入融入國家發展戰略，把握大灣區與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。