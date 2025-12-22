降低養育成本 大陸擬對托育服務專門立法

中國大陸計劃對托育服務專門立法，目的是要降低家庭養育成本。據央視新聞報導，托育服務法草案12月22日將提請全國人大常委會會議首次審議。

報導稱，制定托育服務法，促進和規範托育服務發展，為三周歲以下最柔弱的嬰幼兒群體提供堅實的法治保障，是完善生育支持政策、降低家庭養育成本、提高人口素質的重要舉措，對建設生育友好型社會，推動人口高質量發展，具有十分重要的意義。

隨著人口迅速老化，中國大陸正從限制生育轉向鼓勵生育。中國人口已連續三年減少，2024年出生人口達到954萬，為2016年1,880萬的大約一半。

官方因此推出了一系列鼓勵生育的政策，包括發放現金補貼、改善托幼服務以及延長陪產假和產假，還宣布了減少「非醫療必要」墮胎的指導方針等。