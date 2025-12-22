路透：中國大陸明年兩會前 降息可能性高

中國大陸公布12月貸款市場報價利率（LPR），一年期和五年期以上利率均持穩在3.00%和3.50%不變，為連續第七個月持穩，符合路透預期。但分析人士指出，明年3月大陸全國兩會前降息可能性高。

據路透報導，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2025年12月22日，貸款市場報價利率（LPR）為：一年期LPR為3.00%，五年期以上LPR為3.50%，均較上月保持不變，以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

作為主要政策利率的7天期逆回購利率自5月下調後一直按兵不動，因此，LPR報價的定價基礎本月未發生改變。LPR今年唯一一次調整是在5月，一年期和五年期以上LPR均下調10個基點。貸款利率則保持在歷史低位水平。

路透引述部分受訪者觀點指出，明年第一季LPR降息的可能性較高，時點或放在全國人大和政協「兩會」前，以釋放穩增長信號並支持房地產市場。此外，日前召開的中共中央經濟工作會議也提到「跨周期」調節，這意味著寬鬆將循序推進，預計在明年3月前獲通過一次降息或降準來提振市場信心。