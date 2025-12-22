快訊

新加坡前外長：不認為台灣人會願意為「台獨」付出生命

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

路透：中國大陸明年兩會前 降息可能性高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
路透引述分析人士指出，明年大陸全國兩會前降息可能性高。（中新社）
路透引述分析人士指出，明年大陸全國兩會前降息可能性高。（中新社）

中國大陸公布12月貸款市場報價利率（LPR），一年期和五年期以上利率均持穩在3.00%和3.50%不變，為連續第七個月持穩，符合路透預期。但分析人士指出，明年3月大陸全國兩會前降息可能性高。

據路透報導，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2025年12月22日，貸款市場報價利率（LPR）為：一年期LPR為3.00%，五年期以上LPR為3.50%，均較上月保持不變，以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

作為主要政策利率的7天期逆回購利率自5月下調後一直按兵不動，因此，LPR報價的定價基礎本月未發生改變。LPR今年唯一一次調整是在5月，一年期和五年期以上LPR均下調10個基點。貸款利率則保持在歷史低位水平。

路透引述部分受訪者觀點指出，明年第一季LPR降息的可能性較高，時點或放在全國人大和政協「兩會」前，以釋放穩增長信號並支持房地產市場。此外，日前召開的中共中央經濟工作會議也提到「跨周期」調節，這意味著寬鬆將循序推進，預計在明年3月前獲通過一次降息或降準來提振市場信心。

延伸閱讀

AI 缺電潮助攻！基礎建設升級「成長型產業」三優勢長線可期

降息救不了亞洲？彭博專欄：央行彈藥所剩不多 2026年進入艱難期

市場預期Fed明年持續降息 國際金價創歷史新高

華爾街日報訪漢麥克 聯準會短期內無降息必要

相關新聞

降低養育成本 大陸擬對托育服務專門立法

中國大陸計劃對托育服務專門立法，目的是要降低家庭養育成本。據央視新聞報導，托育服務法草案12月22日將提請全國人大常委會...

路透：中國大陸明年兩會前 降息可能性高

中國大陸公布12月貸款市場報價利率（LPR），一年期和五年期以上利率均持穩在3.00%和3.50%不變，為連續第七個月持...

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

人民幣匯價近期走勢強勁，上周四，人民幣對美元即期匯率更一度升至7.0400，創近14個多月新高。對中國經濟一向有獨到見解...

千問App盤點2025十大AI提示詞 「股票」排榜首

千問App發布「2025十大AI提示詞（prompt）」榜單，揭示2025年大陸民眾使用AI的十大高頻場景，其中，「股票...

中連13個月增持黃金 美債則續減持 創金融海嘯新低

中國繼續減持美債。據美國財政部最新數據，中國10月減持美國國債118億美元，持有規模降至6887億美元，創下2008年金...

香港擴大黃金交易 明年設中央清算系統

國家「十五五」規畫提出加快建設金融強國。香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港正積極深入融入國家發展戰略，把握大灣區與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。