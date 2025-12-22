促經濟 中國央行推「一次性信用修復」政策

快訊

中央社／ 台北22日電

為推動經濟回升，中國央行今日宣布實施「一次性信用修復」政策，2020年至2025年期間，單筆金額不超過人民幣1萬元的逾期債務，只要在期限前償還，將不會在個人信用報告中展示。且該政策「免申即享」。

澎派新聞報導，中國人民銀行（中國央行）22日發布消息稱，為積極應對COVID-19後續影響，支持信用受損但積極還款的個人高效便捷重塑信用，助力經濟持續回升向好，中國人民銀行決定實施一次性信用修復政策。

中國央行副行長鄒瀾在新聞發布會上介紹一次性信用修復政策的適用條件，一是適用對象限定於個人在央行徵信系統中展示的信貸逾期信息。二是適用時間區間要求逾期資訊產生於2020年1月1日至2025年12月31日期間。三是適用金額為單筆逾期金額不超過人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）。四是適用前提是個人在2026年3月31日前足額償還逾期債務。

鄒瀾進一步指出，該政策不區分貸款機構、貸款類型，不設置申請程序和複雜的條件，公平公正、簡便易行地為在規定日期前履行還款義務的個人提供信用重建的機會。有助於社會公眾有效改善信用狀況，激發微觀主體活力，為經濟高質量發展注入內生動力。

人民網報導，一次性信用修復政策實行「免申即享」，個人無需申請和操作，也無需提交證明材料，由中國人民銀行徵信系統對符合條件的逾期資訊進行自動識別和統一處理。

中國正加大刺激經濟的力度，本月召開的中央經濟工作會議提出要「深入實施提振消費專項行動」，14日中國商務部、中國人民銀行、中國金融監管總局聯合發布通知，宣布將「加強商務和金融協同，更大力度提振消費」，其中就包括加速推動個人消費貸款業務發展。

相關新聞

降低養育成本 大陸擬對托育服務專門立法

中國大陸計劃對托育服務專門立法，目的是要降低家庭養育成本。據央視新聞報導，托育服務法草案12月22日將提請全國人大常委會...

路透：中國大陸明年兩會前 降息可能性高

中國大陸公布12月貸款市場報價利率（LPR），一年期和五年期以上利率均持穩在3.00%和3.50%不變，為連續第七個月持...

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

人民幣匯價近期走勢強勁，上周四，人民幣對美元即期匯率更一度升至7.0400，創近14個多月新高。對中國經濟一向有獨到見解...

千問App盤點2025十大AI提示詞 「股票」排榜首

千問App發布「2025十大AI提示詞（prompt）」榜單，揭示2025年大陸民眾使用AI的十大高頻場景，其中，「股票...

中連13個月增持黃金 美債則續減持 創金融海嘯新低

中國繼續減持美債。據美國財政部最新數據，中國10月減持美國國債118億美元，持有規模降至6887億美元，創下2008年金...

香港擴大黃金交易 明年設中央清算系統

國家「十五五」規畫提出加快建設金融強國。香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港正積極深入融入國家發展戰略，把握大灣區與...

