快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

廣東推不限學歷讀大學 今開放報名120個名額

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
為滿足民眾終身學習的需求，廣東推出不限學歷讀大學新政。圖為廣東中山大學廣州校區。（中新社）
為滿足民眾終身學習的需求，廣東推出不限學歷讀大學新政。圖為廣東中山大學廣州校區。（中新社）

不少人都希望終身學習，提升競爭力。據《南方都市報》報導，廣東省今宣布，為滿足該省各地區群眾終身學習的需求，助力大學以下人群提升學歷，保障職場人群提升職場競爭力， 將構建終身化學習的教育體系，加快教育資源均等化的步伐，開通不限學歷、免試入學通道，但只招募120人。

據官方通報，凡在大陸國內居住或工作的公民，不限學歷、不限戶籍，均可報讀大學學歷，免試入學，在職可讀，國家承認，學信網可查。惟今次招募120人，報名自願參加，報名截止至本周三（24日）晚上10時，人數招滿關閉通道。招生截止日期前無高中學歷也可申請。

根據資料，主考單位為大陸全國高等教育自學考試委員會，主考院校：所在地985/211名校、雙一流大學、重點大學等（入學資格限時申請中）。

專業設定表分四級，當中包括專本連讀（具高中畢業文化程度、中等職業學校及社會工作人員皆可報名）、高升專（具有高中畢業文化程度、中等職業學校及社會工作人員皆可報名） 、專升本（在校專科生或已取得專科以上文憑的學生均可報名）、第二學位（在校本科生或已取得本科及以上文憑的應屆生和社會工作人員均可報名）。

延伸閱讀

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

115年教育新制一次看 無界大學延伸至30歲、學海惜珠放寬弱勢資格

廣東新會陳皮造假 70元批發價賣500元 6企業被連夜查

廣東AI與機器人產業 居陸第一

相關新聞

廣東推不限學歷讀大學 今開放報名120個名額

不少人都希望終身學習，提升競爭力。據《南方都市報》報導，廣東省今宣布，為滿足該省各地區群眾終身學習的需求，助力大學以下人...

廣州至湛江高鐵今天通車 粵西融入灣區「90分鐘生活圈」

12月22日上午，廣州至湛江高鐵首發列車在廣州白雲站正式啟動，將行駛逾400公里，直達湛江北站，全程最快僅需90分鐘左右...

父出軌兒子女友！ 母子當街捉姦變「一家4口」結局傻眼

關係好亂！網路瘋傳1段影片，指廣州1名父親出軌兒子女友，被兒子和母親「捉姦」撞破，觸發4人街頭混戰，其間父親一直護著女友…

山東台商捐贈32張機票 助劉德文送老兵骨灰葉落歸根

高雄市左營區祥和里長劉德文背老榮民骨灰助魂歸故里，21年來不間斷的善舉感動兩岸。由大陸山東台商協會發起，包括青島、濟南、...

捐古畫竟遭拍賣 港媒：文物處理黑幕比小說還精彩

「博物館不能倒買倒賣，但沒說不能處理贗品。」大陸著名作家馬伯庸在小說《古董局中局》，勾勒出中國大陸博物館文物處理的黑幕：...

爸媽退休只會刷抖音打麻將 他們打造「老年版小紅書」

中國大陸預計將在未來幾年步入超高齡社會，預計到2030年，65歲以上的人口比率將達到20%。不少商業運用瞄準銀髮市場，但不同職業別退休的長者消費能力各異，其中國企、公務員、教師、醫生等退休群體，有社群與學習新事物的需求，包含「紅松」、「美篇」App均瞄準這樣的方向，期盼打造「老年版小紅書」。這些平台有怎樣專為長輩打造的特點，能吸引讓上千萬高齡者使用？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。