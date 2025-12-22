藍委赴中參加廈門台協活動 台商：單純交流

快訊

中央社／ 北京22日電

國民黨7名立委20日赴中國大陸參加廈門台商協會33週年慶，引發議論。廈門台商協會會長韓螢煥表示，立委是以私人行程參加台協慶祝活動，只是單純的交流，台商只是希望兩岸之間能和平相處，不要有太多不必要的干擾。

媒體報導，中國近期藉廈門台商協會成立33週年活動，積極透過管道找國民黨立委參與，名為探訪台商，目的是確保對台工作「沒有意外」。

甫連任廈門台商協會會長的韓螢煥向中央社表示，本來在台灣與國民黨立委翁曉玲等人就有聯絡、交流，大家都是好朋友，因此廈門台協33週年活動就邀請立委到訪以表達祝賀與支持，參與過程沒有任何政治任務。同時立委與台商開交流座談，會上主要是傳達希望兩岸之間能和平相處，不要有太多不必要的干擾。

對於是否有國台辦官員到場，韓螢煥指出，各地台協若有週年活動、換屆活動，國台辦都會派經濟局負責分管台商工作的官員到場，這是行之有年的慣例。

據了解，今年廈門台商協會33週年活動，大陸由國台辦經濟局副局長涂雄參與，過程中未與立委召開座談活動，僅是在餐桌上寒暄。

國民黨立委赴廈門參加台商協會活動引發議論，今天上午國民黨召開「綠色奇幻文學－廈門抹紅記」記者會，對外說明相關情況。民進黨發言人吳崢今天也召開「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會，嚴正提出質疑，要求國民黨向台灣社會清楚交代行程內容，並呼籲勿再阻擋國防與國安相關法案。

