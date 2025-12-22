黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

快訊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）
人民幣匯價近期走勢強勁，上周四，人民幣對美元即期匯率更一度升至7.0400，創近14個多月新高。對中國經濟一向有獨到見解的重慶前市長黃奇帆大膽預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。

黃奇帆並稱，通過匯率適度升值，增強人民幣購買力，將促進中國進口增長，助力中國人均GDP在中長期實現以美元計價的翻番目標。

據北京商報報導，黃奇帆21日在2025深圳香蜜湖金融年會上表示，當前中國外貿成績卓著，是過去十年中國製造業深層變革與高質量發展的自然結果。

儘管面對川普高關稅施壓，大陸海關總署日前公布，今年前十一個月，中國貿易順差仍突破1兆美元，較去年同期大增21.7%，再創歷史新高，預估今年全年至少可達1.1兆美元，其規模相當於第二名到第八名順差國的總和。

黃奇帆提出中國製造業有三大特色。首先，中國工業增加值占全球比重已達32%，形成「三個三分之一」格局。即中國製造約占全球三分之一，發達國家整體占三分之一，其餘發展中國家占三分之一。這使得中國成為自英國、美國之後，第三個長期保持全球工業三分之一比重的經濟體。

其次，中國在汽車、造船、高鐵、電力裝備、新能源等五大領域已形成全球競爭優勢；在高端裝備、航空航天、生物醫藥、新材料、數位經濟、人工智慧（AI）等領域則實現從「跟跑」到「並跑」的跨越。當前中國出口中60%為高端裝備與電子產品，工業品占比達90%。

第三，中國產業鏈完整度與自主性增強。黃奇帆表示，中國是唯一擁有聯合國全部41個工業大類、200個中類、500個小類及700多個細類的國家。加工貿易比重已從過去50%以上降至不足20%，80%以上出口產品實現國內附加值占比逾80%，產業鏈集群效應顯著。

展望未來，黃奇帆認為，中國應推動進出口雙向平衡、提升貿易質量與人民幣國際化水準。一方面，通過匯率適度升值，增強人民幣購買力，促進進口增長，助力人均GDP在中長期實現以美元計價的「翻番」（增長一倍）目標。他預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。

另一方面，黃奇帆呼籲，中國應根據行業差異與全局需要，適度下調部分出口退稅規模，將財政資源更多用於國內民生與創新發展領域。從民生角度，更為重要的是，應穩步提升最低工資標準，改善勞動報酬在分配中的比重。同時推動帶薪休假制度落實，合理縮減年均工時。

人民幣對美元匯率自11月下旬以來持續走高，接連創下年內新高。主要受官方調控意向影響的人民幣對美元中間價22日報7.0572，較前一日調低22點。

