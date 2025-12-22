千問App盤點2025十大AI提示詞 「股票」排榜首

千問App發布「2025十大AI提示詞（prompt）」榜單，揭示2025年大陸民眾使用AI的十大高頻場景，其中，「股票」成為最高頻提示詞。

本次入選的十大高頻提示詞分別為：股票、八字、情感諮詢、朋友圈文案、景點推薦、雙色球號碼、失眠、解答這道題、離婚財產分割、人生的意義。

據財聯社報導稱，作為人機交互的橋樑，提示詞不僅是用戶對AI的指令，更是社會心理的晴雨表。這份榜單顯示，用戶對AI的角色認知正從單一工具向多元伙伴演變。

具體來看，「股票」、「朋友圈文案」、「景點推薦」等關鍵詞顯示，AI正成為人們的理財顧問與生活助理；「八字」與「雙色球號碼」高頻出現，呈現出科技與傳統碰撞下，AI已成為新型許願池；面對「情感諮詢」、「失眠」及「人生的意義」等追問，AI正成為人類的情緒樹洞與哲學導師； 在「解答這道題」、「離婚財產分割」等教育、法律垂直領域，AI展現出的專業度已獲得了用戶的信任。

通義千問是由阿里巴巴集團旗下的雲端運算服務的科技公司阿里雲開發的聊天機器人，能夠與人互動、回答問題及協作創作。至2025年4月，全球已開源200多個模型，下載量超過四億次。

2025年，大陸股市上證指數從年初的3,100多點，到年底已呈3,900多點，中間歷經4月2日川普公布關稅造成的全球股災，等不同大型事件，上下震盪激烈。