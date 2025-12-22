快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

千問App盤點2025十大AI提示詞 「股票」排榜首

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
千問App發布「2025十大AI提示詞榜單，揭示2025年「股票」成為最高頻提示詞。（中新社）
千問App發布「2025十大AI提示詞榜單，揭示2025年「股票」成為最高頻提示詞。（中新社）

千問App發布「2025十大AI提示詞（prompt）」榜單，揭示2025年大陸民眾使用AI的十大高頻場景，其中，「股票」成為最高頻提示詞。

本次入選的十大高頻提示詞分別為：股票、八字、情感諮詢、朋友圈文案、景點推薦、雙色球號碼、失眠、解答這道題、離婚財產分割、人生的意義。

據財聯社報導稱，作為人機交互的橋樑，提示詞不僅是用戶對AI的指令，更是社會心理的晴雨表。這份榜單顯示，用戶對AI的角色認知正從單一工具向多元伙伴演變。

具體來看，「股票」、「朋友圈文案」、「景點推薦」等關鍵詞顯示，AI正成為人們的理財顧問與生活助理；「八字」與「雙色球號碼」高頻出現，呈現出科技與傳統碰撞下，AI已成為新型許願池；面對「情感諮詢」、「失眠」及「人生的意義」等追問，AI正成為人類的情緒樹洞與哲學導師； 在「解答這道題」、「離婚財產分割」等教育、法律垂直領域，AI展現出的專業度已獲得了用戶的信任。

通義千問是由阿里巴巴集團旗下的雲端運算服務的科技公司阿里雲開發的聊天機器人，能夠與人互動、回答問題及協作創作。至2025年4月，全球已開源200多個模型，下載量超過四億次。

2025年，大陸股市上證指數從年初的3,100多點，到年底已呈3,900多點，中間歷經4月2日川普公布關稅造成的全球股災，等不同大型事件，上下震盪激烈。

延伸閱讀

驊陞科技今日成功掛牌上市

雍智三大產品線 帶勁

信音多路並進 推升獲利

PCB廠跨界 圓裕布局醫療邑昇多元事業挹注

相關新聞

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

人民幣匯價近期走勢強勁，上周四，人民幣對美元即期匯率更一度升至7.0400，創近14個多月新高。對中國經濟一向有獨到見解...

千問App盤點2025十大AI提示詞 「股票」排榜首

千問App發布「2025十大AI提示詞（prompt）」榜單，揭示2025年大陸民眾使用AI的十大高頻場景，其中，「股票...

穩經濟新措施 大陸央行推「一次性信用修復」政策

為積極應對新冠疫情後續影響，助力經濟持續回升向好，中國人民銀行（大陸央行）推出措新施，支持信用受損但積極還款的個人重塑信...

陸首張L3自動駕駛車牌 落地重慶

大陸首張L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」20日在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車，標誌...

北京郵政 開通首條無人機物流

近日，北京今冬的初雪為延慶群山披上銀裝。大雪紛飛中，張山營鎮郵政所內，一架搭載20餘份快遞和報刊的物流無人機緩緩升空，向...

韓最大跨度纜懸索橋 德陽助攻

近日，由德陽天元重工股份有限公司（簡稱「天元重工」）製造的韓國禾太島─白也島大橋主索鞍、散索鞍首製件，正式通過聯合驗收，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。