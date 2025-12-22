快訊

穩經濟新措施 大陸央行推「一次性信用修復」政策

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央行宣布將實施「一次性信用修復」政策，預估將有利於增加金融機構消費貸款，助力經濟持續回升向好。 （中新社）
為積極應對新冠疫情後續影響，助力經濟持續回升向好，中國人民銀行（大陸央行）推出措新施，支持信用受損但積極還款的個人重塑信用。大陸央行22日在官網發布，在「一次性信用修復」政策下，符合相關條件的逾期信息，將不會在個人信用報告中展示。

根據這項政策，對於2020年1月1日至2025年12月31日期間，單筆金額不超過人民幣1萬元的個人逾期信息，在2026年3月31日（含）前足額償還逾期債務的，金融信用信息基礎數據庫將不予展示。

其中，在2025年11月30日（含）前足額償還逾期債務的，金融信用信息基礎數據庫自2026年1月1日起不展示相關逾期信息；2025年12月1日至2026年3月31日之間足額償還逾期債務的，金融信用信息基礎數據庫於次月月底前不展示相關逾期信息。

新華社引述大陸央行說明指出，一次性信用修復政策實行「免申即享」，個人無需申請和操作，由銀行徵信系統自明年1月1日起自動識別和統一處理。

每日經濟新聞指出，徵信系統提供的個人信用報告，是銀行開展授信審批、風險定價、貸後管理的重要參考之一。工商銀行副行長趙桂德表示，一次性信用修復政策實施後，商業銀行將能在此基礎上更好滿足客戶合理的融資需求，為客戶提供更好的金融服務。

大陸央行行長潘功勝今年10月曾表示，過去幾年，受新冠疫情等不可抗力影響，一些個人發生了債務逾期，雖然事後全額償還，但相關信用記錄仍持續影響其經濟生活。因此，為幫助個人加快修復信用記錄，同時發揮違約信用記錄的約束效力，人行將研究實施一次性信用修復政策。

大陸國家統計局上周公布，11月，大陸社會消費品零售總額較去年同期增長1.3%，為新冠疫情以來的最低增速。

