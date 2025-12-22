大陸海上最大油田 年產油氣破4千萬噸

大陸中海油集團21日宣布，中國大陸海上最大油田—渤海油田在今年累計生產油氣當量突破4,000萬噸，創歷史新高，為能源安全、經濟社會高質量發展提供堅實保障。

據新華社21日報導，渤海油田是大陸在海上產量最高、規模最大的主力油田。渤海油田始建於1965年，現有60多個生產中的油氣田、200多座生產設施，累計生產原油逾6億噸。近5年，渤海油田油氣產量年均增長5%，原油增量約占全中國大陸總增量近40%。

中海油天津分公司相關負責人說，2025年，渤海油田產能建設全面提速，全年鑽完井作業量創歷史新高，高效推動「墾利10-2」、「渤中26-6」等億噸級油田在內多個重點項目，已快速建成投產。

另外，在全力拓展新油田產能的同時，2025年渤海油田的老油田年產原油逾3,200萬噸，亦穩住產量基本盤。