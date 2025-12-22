快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

陸首張L3自動駕駛車牌 落地重慶

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸首張L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」20日在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車，標誌著長安汽車在中國率先開啟L3級自動駕駛時代。分析認為，隨著L3落地，大陸汽車將掀起下一輪銷量王者之爭。

按自動駕駛分級標準，L2和L3可被看作是汽車智慧駕駛水平的分水嶺。L2及以下級別更強調輔助功能，而L3級自動駕駛在特定條件下人能「脫手脫眼」，系統可以獨立完成動態駕駛任務。

為何是重慶？人民日報報導，重慶大學智能汽車技術學院執行院長宋朝省說，重慶地形獨特，「山城、霧都、橋隧多、立體交通」為驗證長安汽車的L3級車型提供了「考場」。

宋朝省表示，重慶的路況對車輛的感知、定位、控制能力和路徑規劃等提出全方位考驗。能在重慶穩定運行，車輛便具備了應對多數複雜路況的潛力。

大陸工信部15日公布大陸首批L3自動駕駛車型獲准入許可，共有2款車型：長安汽車旗下深藍SL03、北汽旗下極狐阿爾法S兩款車型，將分別對應重慶地區的城市擁堵路況，以及北京地區的高速路段，展開L3自動駕駛試點。

央視報導，大陸工信部裝備工業發展中心副主任劉法旺表示，按照工信部聯合公安部等部門確定的4點規則，此次的試點准入也意味著在前期擇優評選的基礎之上，試點的車型通過了方案的驗證、測試評估、專家評審等環節，可以進入下一步的上路通行試點。

報導稱，對於整個行業而言，代表大陸自動駕駛正在從技術驗證轉向量產應用，從某一個角度上來講，則意味著大陸自動駕駛的准入管理，邁出了關鍵的一步，也意味著在保障安全的情況下，支持產業創新發展邁出了關鍵一步，對於整個行業具有十分重要的意義。大陸工信部15日的公告其實給車企往自動駕駛發展的訊號。

不過為何這次試點不是發給華為鴻蒙智行車系，或是比亞迪？有觀點認為，自動駕駛技術必然會在比亞迪、吉利、奇瑞、長安、長城以及一汽、東風、上汽、北汽、廣汽等逐漸普及開，只是時間問題，且高階L2與L3的落地，將決定後續「銷量王者之爭」的結局。

公安 北京

延伸閱讀

新自駕時代開啟！重慶發出大陸首張L3自駕專用正式牌號

急了？特斯拉嘲諷陸廠 直言電池容量非電動車唯一標準

不只電動車！中國燃油車也將霸佔全球市場？

新的水平對臥引擎橫空出世 竟然來自中國？

相關新聞

陸L3自駕牌照發出第一張 重慶市授予長安汽車…進入商用衝刺階段

大陸首張L3級（Level 3，有條件自動化）自動駕駛牌照「渝AD0001Z」在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊12...

陸「情緒經濟」爆紅…以悅己為代表新型消費正夯 企業搶進

隨著大陸消費市場轉向追求精神與情緒價值，「情緒經濟」快速崛起，相關消費場景持續擴張。證券時報指出，在促消費政策密集推動下...

陸首張L3自動駕駛車牌 落地重慶

大陸首張L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」20日在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車，標誌...

北京郵政 開通首條無人機物流

近日，北京今冬的初雪為延慶群山披上銀裝。大雪紛飛中，張山營鎮郵政所內，一架搭載20餘份快遞和報刊的物流無人機緩緩升空，向...

韓最大跨度纜懸索橋 德陽助攻

近日，由德陽天元重工股份有限公司（簡稱「天元重工」）製造的韓國禾太島─白也島大橋主索鞍、散索鞍首製件，正式通過聯合驗收，...

大陸海上最大油田 年產油氣破4千萬噸

大陸中海油集團21日宣布，中國大陸海上最大油田—渤海油田在今年累計生產油氣當量突破4,000萬噸，創歷史新高，為能源安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。