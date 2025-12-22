從投行看大陸／台商高管個人所得稅繳納分析

台商高管根據在大陸待的天數不同，有不同個人所得稅繳納計算方法。

台商的台籍高管，與一般台籍員工相比，個人所得稅繳稅義務有所不同。

所謂的高級管理人員，一般包括公司正、副（總）經理；各職能總師、總監等職務，比如財務負責人、總工程師；上市公司董事會秘書等。普通台籍員工可能兼任董事或監事；台籍高管雖不能兼任監事，但可以兼任董事。外部董事和監事取得的董事費、監事費應按勞務報酬繳納個人所得稅；在公司（包括關聯公司）任職的董事、監事取得的董事費、監事費應按工資薪金繳納個人所得稅，與高管繳稅義務一致。

所以本文討論的台籍高管是一個廣泛的稱謂，包括台籍高級管理人員，兼任董事或監事的台籍員工，以及台籍的外部董事和監事，除此之外的台籍員工稱為一般台籍員工。

台籍高管工作地點流動性大，參與公司決策和監督管理方式很多，既可以面對面，也可以通過電話或視訊等方式。所以台籍高管繳稅義務與一般台籍員工不一樣，即使履行管理職能的地點不在大陸境內，但只要收入由境內公司承擔，就需要在大陸境內繳稅；如果收入由境外公司承擔，但由大陸境內公司支付，也需要在大陸繳稅。

下面分三種情形詳細比較台籍高管與一般台籍員工個人所得稅差異：

1、一個年度內在大陸累計居住不滿90天

一般台籍員工只需就大陸境內公司支付的境內所得繳稅，當月境內薪資收入金額為當月境內外薪資總額，乘以當月境內支付薪資金額占當月境內外薪資總額的比例，再乘以當月境內工作天數占當月西曆天數比例；這個公式實質上就是境外公司支付的薪資無需在大陸繳稅，大陸境內公司支付的薪資只需就對應大陸工作期間的薪資繳稅，對應境外工作的所得也無需繳稅。但若是台籍高管就需要就收到的所有境內公司支付的收入繳稅。

比如張三7月份在大陸工作十天，大陸支付10萬元薪資，台灣支付10萬元薪資。如果張三是一般台籍員工，7月份需要在大陸繳稅的收入為3.2258萬元（20*10/20*10/31）；如果張三是高管，則在大陸繳稅收入為10萬元。

台籍高管即使未曾踏足大陸，只要收到由大陸境內企業負擔並支付的薪資，就需要在大陸繳稅。

2、一個年度在大陸累計居住滿90天不滿183天

一般台籍員工取得的所有境內收入都需要繳稅，不管是境外支付還是境內支付；至於境外收入仍然無需繳稅。若是高管除了所有境內收入外，還有境內支付的境外收入也需要繳稅。

一般台籍員工在這個期間內，當月繳稅薪資收入為當月境內外薪資總額，乘以當月境內工作天數占當月西曆天數比例；至於台籍高管當月繳稅的薪資收入較複雜：

台籍高管當月繳稅薪資收入=當月境內外薪資總額 x（1 - 當月境外支付薪資/當月境內外薪資總額 x當月境外工作天數/當月西曆天數）

若張三為一般台籍員工，7月份在大陸的繳稅收入為6.4516萬元（20 x 10/31）；如果張三是高管，則繳稅收入為13.2258萬元（20 -10/20 x 21/31）。

3、在境內居住滿183天的年度連續不滿6年

一年內在大陸居住滿183天就屬於是大陸居民個人，居民個人有義務就全球收入在大陸繳稅，但大陸稅局有優惠政策，台籍員工不論是否為高管，取得由境外公司負擔並支付的收入，無需在大陸繳稅。

