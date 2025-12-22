快訊

大陸硫磺飆漲 衝擊農業、新能源

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

硫磺價格近期大幅走升，造成原料成本快速上揚，已對磷肥、新能源與傳統化工等多個產業形成衝擊，並考驗相關上市公司的成本消化與價格傳導能力。

據大陸鋼鐵商品行業數據服務商「我的鋼鐵網」消息，硫磺價格近期快速上漲至近十年高位。數據顯示，長江港口顆粒硫磺自提價12月5日達每噸人民幣4,115元，今年以來漲幅超過160%。

硫磺價格上行，首先衝擊磷肥產業。磷肥行業目前普遍承壓，生產磷酸一銨單噸虧損已超過人民幣600元。磷酸一銨是高效率的氮磷複合肥，廣泛用於農業（促進生根、開花結果、提高產量）和工業（製造滅火器、食品添加劑、酵母培養）。

新能源產業亦面臨成本壓力。業界測算，生產一噸磷酸鐵鋰約需1.5噸硫磺，硫磺價格上漲使單噸成本增加超過人民幣3,000元。德方納米等企業已公告，將自2026年1月起漲價每噸人民幣3,000元，以傳導成本壓力。

針對硫磺價格持續走高，中國磷肥工業協會理事長武希彥表示，硫磺漲價已對春耕備肥造成影響。隆眾資訊分析，本輪價格上漲主要受中東煉廠檢修及新能源需求增加等因素影響，硫磺價格短期內仍可能維持高位震盪。

人民幣 能源 壓力

