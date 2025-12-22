陸L3自駕牌照發出第一張 重慶市授予長安汽車…進入商用衝刺階段

大陸首張L3級（Level 3，有條件自動化）自動駕駛牌照「渝AD0001Z」在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊12月20日授予長安汽車。分析認為，隨著L3牌照落地，代表大陸自動駕駛正在從技術驗證轉向量產應用，進入商用衝刺階段。

自動駕駛目前依據美國汽車工程師協會（SAE）標準分為0到5共六個等級（Level 0-5），L2和L3可被看作是汽車智慧駕駛水平的分水嶺。L2及以下級別更強調輔助功能，而L3級自動駕駛在特定條件下人能「脫手脫眼」，系統可以獨立完成動態駕駛任務。

大陸工信部15日公布首批L3自動駕駛車型獲准入許可，共有兩款車型：長安汽車旗下深藍SL03、北汽旗下極狐阿爾法S兩款車型，將分別對應重慶地區的城市擁堵路況，以及北京地區的高速路段，展開L3自動駕駛試點。

自動駕駛六大等級 （Level 0-5）

長安汽車表示，這塊編號「渝AD0001Z」的 L3級自動駕駛專用正式號牌將安裝在深藍汽車SL03產品上，由重慶長安車聯科技有限公司作為運營主體，並獲准在重慶市內環快速路、新內環快速路及渝都大道展開上路通行試點。

央視報導稱，對於整個行業而言，此舉代表大陸自動駕駛正在從技術驗證轉向量產應用，意味著大陸自動駕駛的準入管理，邁出了關鍵的一步。

澎湃新聞分析，L3級最核心的區別在於駕駛責任主體的部分轉移。在L2階段，駕駛責任主要由駕駛員承擔；而進入L3級後，在系統啟動並正常運行的場景中，責任主體將部分向企業轉移，駕駛員僅需在系統提醒後接管。

而目前大陸市場上主流的輔助駕駛功能，如小鵬NGP、華為乾崑等，無論宣稱的功能有多強，都還是處於L2級別，所以都還只能稱為輔助駕駛功能，需駕駛員持續監控環境並隨時接管。

對於L3級自動駕駛的安全性，長安汽車稱，獲批車型配備了4D成像毫米波雷達，在ODC（設計運行條件）範圍內可替代雷射雷達，且在五類17個極限場景（如遮擋行人橫穿、前車急煞、惡劣天氣）性能行業最優。

目前，大陸國內已有多家企業在L3級自動駕駛領域取得實質性進展。據統計，長安、比亞迪、廣汽、東風、上汽、吉利、小鵬、理想等車企的多款車型已經獲得上路測試許可。