快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

陸L3自駕牌照發出第一張 重慶市授予長安汽車…進入商用衝刺階段

經濟日報／ 記者黃雅慧林茂仁／綜合報導
大陸首張L3級（Level 3，有條件自動化）自動駕駛牌照「渝AD0001Z」在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊12月20日授予長安汽車。圖為長安汽車兩江智能工廠工作人員在生產車間內作業。（新華社）
大陸首張L3級（Level 3，有條件自動化）自動駕駛牌照「渝AD0001Z」在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊12月20日授予長安汽車。圖為長安汽車兩江智能工廠工作人員在生產車間內作業。（新華社）

大陸首張L3級（Level 3，有條件自動化）自動駕駛牌照「渝AD0001Z」在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊12月20日授予長安汽車。分析認為，隨著L3牌照落地，代表大陸自動駕駛正在從技術驗證轉向量產應用，進入商用衝刺階段。

自動駕駛目前依據美國汽車工程師協會（SAE）標準分為0到5共六個等級（Level 0-5），L2和L3可被看作是汽車智慧駕駛水平的分水嶺。L2及以下級別更強調輔助功能，而L3級自動駕駛在特定條件下人能「脫手脫眼」，系統可以獨立完成動態駕駛任務。

大陸工信部15日公布首批L3自動駕駛車型獲准入許可，共有兩款車型：長安汽車旗下深藍SL03、北汽旗下極狐阿爾法S兩款車型，將分別對應重慶地區的城市擁堵路況，以及北京地區的高速路段，展開L3自動駕駛試點。

自動駕駛六大等級 （Level 0-5）
自動駕駛六大等級 （Level 0-5）

長安汽車表示，這塊編號「渝AD0001Z」的 L3級自動駕駛專用正式號牌將安裝在深藍汽車SL03產品上，由重慶長安車聯科技有限公司作為運營主體，並獲准在重慶市內環快速路、新內環快速路及渝都大道展開上路通行試點。

央視報導稱，對於整個行業而言，此舉代表大陸自動駕駛正在從技術驗證轉向量產應用，意味著大陸自動駕駛的準入管理，邁出了關鍵的一步。

澎湃新聞分析，L3級最核心的區別在於駕駛責任主體的部分轉移。在L2階段，駕駛責任主要由駕駛員承擔；而進入L3級後，在系統啟動並正常運行的場景中，責任主體將部分向企業轉移，駕駛員僅需在系統提醒後接管。

而目前大陸市場上主流的輔助駕駛功能，如小鵬NGP、華為乾崑等，無論宣稱的功能有多強，都還是處於L2級別，所以都還只能稱為輔助駕駛功能，需駕駛員持續監控環境並隨時接管。

對於L3級自動駕駛的安全性，長安汽車稱，獲批車型配備了4D成像毫米波雷達，在ODC（設計運行條件）範圍內可替代雷射雷達，且在五類17個極限場景（如遮擋行人橫穿、前車急煞、惡劣天氣）性能行業最優。

目前，大陸國內已有多家企業在L3級自動駕駛領域取得實質性進展。據統計，長安、比亞迪、廣汽、東風、上汽、吉利、小鵬、理想等車企的多款車型已經獲得上路測試許可。

輔助駕駛 北京

延伸閱讀

街頭變停車場！舊金山大停電引發 Waymo 拋錨癱瘓 公司宣布全面停駛

新自駕時代開啟！重慶發出大陸首張L3自駕專用正式牌號

鴻華先進正式出道！全新Foxtron Bria三車型規格資訊官網揭露

美國2024年式最多庫存車輛排行榜！Stellantis集團佔近半數

相關新聞

陸L3自駕牌照發出第一張 重慶市授予長安汽車…進入商用衝刺階段

大陸首張L3級（Level 3，有條件自動化）自動駕駛牌照「渝AD0001Z」在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊12...

陸「情緒經濟」爆紅…以悅己為代表新型消費正夯 企業搶進

隨著大陸消費市場轉向追求精神與情緒價值，「情緒經濟」快速崛起，相關消費場景持續擴張。證券時報指出，在促消費政策密集推動下...

陸首張L3自動駕駛車牌 落地重慶

大陸首張L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」20日在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車，標誌...

北京郵政 開通首條無人機物流

近日，北京今冬的初雪為延慶群山披上銀裝。大雪紛飛中，張山營鎮郵政所內，一架搭載20餘份快遞和報刊的物流無人機緩緩升空，向...

韓最大跨度纜懸索橋 德陽助攻

近日，由德陽天元重工股份有限公司（簡稱「天元重工」）製造的韓國禾太島─白也島大橋主索鞍、散索鞍首製件，正式通過聯合驗收，...

大陸海上最大油田 年產油氣破4千萬噸

大陸中海油集團21日宣布，中國大陸海上最大油田—渤海油田在今年累計生產油氣當量突破4,000萬噸，創歷史新高，為能源安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。