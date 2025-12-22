陸連13個月增持黃金 美債規模續降…17年最低

中國大陸繼續減持美債。據美國財政部最新數據，大陸十月減持美國國債一一八億美元（約新台幣三七二○億元），持有規模降至六八八七億美元，創下十七年來最低紀錄。分析指出，在美元偏弱，不少中央銀行增持黃金等情況下，預估大陸減持美債的趨勢仍會持續。

美國財政部十八日公布的數據，大陸十月持有美債降至六八八七億美元，低於九月的七○○五億美元，持有量為二○○八年十一月以來最低水準，較二○一三年十一月的高峰一點三二兆美元，減少百分之四十七以上。

香港南華早報報導，由於對美債可持續性和聯準會獨立性的擔憂日益加劇，進一步削弱了對美元資產的信心。報導並引述大陸央行前顧問余永定日前發表的文章指出，與美元資產相關的風險正在增加，大陸必須加速調整自身經濟結構，減少對以美國市場為代表的外部需求依賴，從而降低陷入「美元陷阱」的風險。

香港信報引述上海商業銀行財資業務處總監顏劍文指出，今年美元整體偏弱，不少中央銀行傾向增持黃金，在市場仍然看好黃金情況下，預料有關趨勢維持。顏劍文說，中美局勢雖未見進一步緊張，但也未見有大幅緩和跡象，料大陸緩慢減持美債情況仍會發生。

大陸持續減持美債的同時，十一月已連續第十三個月增持黃金。中國人民銀行（大陸央行）統計，大陸十一月黃金儲備增加三萬盎司，總儲備量升至約七四一二萬盎司、價值三一○六億美元。香港明報報導，大陸黃金儲備占外匯儲備總量的比率，近一年間急增逾三個百分點至逾百分之九。

外國政府十月持有美債的總規模小幅下降五十八億美元，至九點二四兆美元，但連續第八個月維持在九兆美元以上。大陸仍是美債持有第三大國；持有最多美債的日本再增持，較九月增加一○七億美元，來到一點二兆美元；持有美債第二多的英國也增持一三二億美元，規模為八七七九億美元。