AI獨角獸MiniMax赴港上市 招股書曝光營運數據

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
MiniMax於21日刊發聆訊後資料集（PHIP）版本的招股書。公司基於自研大模型，打造涵蓋C端與B端的AI原生產品矩陣，包括海螺AI、Talkie和星野等，同時為企業用戶與開發者提供開放平台服務。（圖／取自新浪證券）
MiniMax於21日刊發聆訊後資料集（PHIP）版本的招股書。公司基於自研大模型，打造涵蓋C端與B端的AI原生產品矩陣，包括海螺AI、Talkie和星野等，同時為企業用戶與開發者提供開放平台服務。（圖／取自新浪證券）

大陸AI獨角獸、通用人工智慧（AGI）公司MiniMax（稀宇科技）赴港上市進程再有新進展。陸媒指出，MiniMax於21日首次刊發聆訊後資料集（PHIP）版本招股書，有望成「AGI 全球第一股」。同時，MiniMax業務布局、用戶規模財務表現隨之曝光。

據新華社報導，MiniMax於21日刊發聆訊後資料集（PHIP）版本的招股書。公司基於自研大模型，打造涵蓋C端與B端的AI原生產品矩陣，包括海螺AI、Talkie和星野等，同時為企業用戶與開發者提供開放平台服務。

報導指出，截至2025年9月30日，MiniMax的個人用戶已遍及超過200個國家及地區，累計達2.12億人，企業客戶則來自逾100個國家，數量約13萬家。財務表現方面，公司2025年前九個月營收年增超過170%，達5,343.7萬美元，其中海外市場營收占比超過七成。

每日經濟新聞提到，招股書顯示，隨著營運規模擴大，MiniMax毛利率持續改善，由2023年的負24.7%提升至2024年的12.2%，並進一步升至截至2025年9月30日止九個月的23.3%。同期，AI原生產品付費用戶數亦快速成長，從2023年的約11.97萬名，增至2024年的約65.03萬名，並於2025年前九個月進一步升至約177.16萬名。

此前，中國證券報引述知情人士指出，MiniMax已通過港交所聆訊。對此，MiniMax方面當時回應稱，不予置評。

公開資料顯示，MiniMax為一家通用人工智慧科技公司，近年持續自主研發多模態通用大模型。股東結構方面，公司股東包括阿里、騰訊、米哈遊、IDG、高瓴及紅杉中國等。至2025年9月底，MiniMax員工人數為385人，平均年齡29歲，研發人員占比近74%，董事會平均年齡為32歲。

中信建投證券研報指出，MiniMax是全球少數在文字、視訊與音訊三大模態均具領先能力的公司。研報提到，MiniMax近三年分別在不同模態模型上取得突破，2023年推出語音合成模型，2024年發布影片與音樂生成模型，2025年則推出全新文字模型M2。該模型在效果、價格與運算速度之間取得平衡；在應用布局上，MiniMax已涵蓋AI社交、視訊、程式設計與AI代理（AI Agent）等多個領域。

大陸通用人工智慧（AGI）公司MiniMax（稀宇科技）赴港上市進程再有新進展。陸媒指出，MiniMax於21日首次刊發聆訊後資料集（PHIP）版本招股書，有望成「AGI 全球第一股」。(圖／取自官網)
大陸通用人工智慧（AGI）公司MiniMax（稀宇科技）赴港上市進程再有新進展。陸媒指出，MiniMax於21日首次刊發聆訊後資料集（PHIP）版本招股書，有望成「AGI 全球第一股」。(圖／取自官網)

