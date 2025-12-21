快訊

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

許甫、吳怡萱等6名民眾黨一級主管本周將請辭 備戰2026年議員選舉

警備不足？隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

陸「未來網路試驗」設施 大模型訓練1個月任務1小時可完成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京清華大學等40所高校聯合攻關完成的「中國未來網絡試驗設施」（FITI）國家重大科技基礎設施項目近期通過大陸官方驗收，並正式投入運行。（圖／取自北京日報）
北京清華大學等40所高校聯合攻關完成的「中國未來網絡試驗設施」（FITI）國家重大科技基礎設施項目近期通過大陸官方驗收，並正式投入運行。（圖／取自北京日報）

北京清華大學等40所高校聯合攻關完成的「中國未來網絡試驗設施」（FITI）國家重大科技基礎設施項目近期通過大陸官方驗收，並正式投入運行。據悉，該設施主幹頻寬達到100Gbps，其中部分更是達到1.2Tbps。其中，大模型跨域協同訓練效率達98%，1個月的任務1小時即可完成。

該設施同時實現與國內外互聯網互聯互通，支持4,096個並行試驗。通過該設施，網路數據可高效、高速且低延遲、低抖動地傳輸，丟包率（傳輸中所丟失數據包數量占所發送數據包的比率）僅為百萬分之一。

而大陸未來網路試驗設施有多快？綜合揚子晚報、快科技報導，江蘇省未來網絡創新研究院近期進行一場FITI的技術演示。來自「中國天眼」（FAST）的多達72TB海量天文觀測數據，經過FITI傳輸全部抵達華中科技大學天文系的數據中心，耗時僅1.6小時。如果採用傳統互聯網傳輸這些數據，需要長達699天。

此次試驗中，團隊在中國天眼聯合研究中心貴州師範大學分中心，和華中科技大學天文系之間的FITI上，分別創建了1條帶寬為50Gbps的確定性網路通道和非確定性網路通道，同時進行數據搬遷。FITI確定性網路的數據搬遷速率約為50Gbps，非確定性網路約42Gbps。

值得注意的是，加入50Gbps的干擾流後，確定性網路的搬遷速率沒有受到任何影響，而非確定性網路的搬遷速率很快降至不到1Gbps。

據了解，該設施為大陸信息通信領域首個國家重大科技基礎設施，也是繼中國教育和科研計算機網CERNET、CERNET2之後，大陸面向未來互聯網科研設施的重大工程。經過十餘年規劃建設，FITI已經覆蓋大陸全國35個城市、連接40個高校試驗節點，包括40個核心節點和40個試驗站點。

FITI項目負責人、北京清華大學吳建平院士2023年曾表示，當前全球面臨新一輪重大科技革命，互聯網成為全球科研創新平台，世界各主要國家都在積極布局未來網路的創新研究，希望通過構建全球性未來網路試驗基礎設施，促進前沿研究的開展。FITI項目的發起，正是大陸積極抓住這一科技重大機遇、在未來互聯網研究上進行重大布局的行動。

根據當時規劃，FITI要建設和運行大陸國內外前所未有、向社會開放的大規模網路科學試驗設施，未來將與國家實驗室等科技創新基地做好銜接。同時，各高校將基於FITI開展網路體系結構創新，取得的創新成果用於FITI的滾動發展。

網路 高校 基礎設施

延伸閱讀

將連結大陸西南與越南北部！越中鐵路第1部分工程開工

搶購太熱官方踩煞車…陸QDII基金申購上限 由人民幣10萬驟減至10元

歲末貨運增 布袋商港查獲大陸花生及私釀酒

全球參數最大的開源醫療大模型 在大陸「這省」發布

相關新聞

對沖美元風險、陸企出海…人民幣湧現境外貸款熱潮

人民幣信貸資產也獲全球投資者搶購，人行近期發布的1項金融數據顯示，截至2025年10月底，金融機構境外人民幣貸款約為2....

陸「未來網路試驗」設施 大模型訓練1個月任務1小時可完成

北京清華大學等40所高校聯合攻關完成的「中國未來網絡試驗設施」（FITI）國家重大科技基礎設施項目近期通過大陸官方驗收，...

搶購太熱官方踩煞車…陸QDII基金申購上限 由人民幣10萬驟減至10元

近期，摩根納斯達克100指數基金將人民幣份額申購上限，自人民幣10萬調整至人民幣10元（約台幣45元），近乎「冰封」。這...

宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字

六台宇樹科技的人形機器人，19日登台王力宏演唱會伴舞，並完成「側空翻」的畫面，意外驚動全球首富、特斯拉執行長馬斯克馬斯克...

摩爾線程秀GPU新架構「花港」 算力密度增50% 效能升10倍

有「中國版輝達」稱號的摩爾線程20日發表新一代GPU架構「花港」，公司董事長張建中表示，新架構算力密度提升50%，效能提...

騰訊繞道日本 取得Nvidia最先進Blackwell晶片算力

巴倫周刊披露，儘管美國政府嚴格管制對中國出口先進晶片，但中國科技巨頭騰訊仍透過日本業者Datasection提供的雲端服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。