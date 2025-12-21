陸「未來網路試驗」設施 大模型訓練1個月任務1小時可完成

北京清華大學等40所高校聯合攻關完成的「中國未來網絡試驗設施」（FITI）國家重大科技基礎設施項目近期通過大陸官方驗收，並正式投入運行。據悉，該設施主幹頻寬達到100Gbps，其中部分更是達到1.2Tbps。其中，大模型跨域協同訓練效率達98%，1個月的任務1小時即可完成。

該設施同時實現與國內外互聯網互聯互通，支持4,096個並行試驗。通過該設施，網路數據可高效、高速且低延遲、低抖動地傳輸，丟包率（傳輸中所丟失數據包數量占所發送數據包的比率）僅為百萬分之一。

而大陸未來網路試驗設施有多快？綜合揚子晚報、快科技報導，江蘇省未來網絡創新研究院近期進行一場FITI的技術演示。來自「中國天眼」（FAST）的多達72TB海量天文觀測數據，經過FITI傳輸全部抵達華中科技大學天文系的數據中心，耗時僅1.6小時。如果採用傳統互聯網傳輸這些數據，需要長達699天。

此次試驗中，團隊在中國天眼聯合研究中心貴州師範大學分中心，和華中科技大學天文系之間的FITI上，分別創建了1條帶寬為50Gbps的確定性網路通道和非確定性網路通道，同時進行數據搬遷。FITI確定性網路的數據搬遷速率約為50Gbps，非確定性網路約42Gbps。

值得注意的是，加入50Gbps的干擾流後，確定性網路的搬遷速率沒有受到任何影響，而非確定性網路的搬遷速率很快降至不到1Gbps。

據了解，該設施為大陸信息通信領域首個國家重大科技基礎設施，也是繼中國教育和科研計算機網CERNET、CERNET2之後，大陸面向未來互聯網科研設施的重大工程。經過十餘年規劃建設，FITI已經覆蓋大陸全國35個城市、連接40個高校試驗節點，包括40個核心節點和40個試驗站點。

FITI項目負責人、北京清華大學吳建平院士2023年曾表示，當前全球面臨新一輪重大科技革命，互聯網成為全球科研創新平台，世界各主要國家都在積極布局未來網路的創新研究，希望通過構建全球性未來網路試驗基礎設施，促進前沿研究的開展。FITI項目的發起，正是大陸積極抓住這一科技重大機遇、在未來互聯網研究上進行重大布局的行動。

根據當時規劃，FITI要建設和運行大陸國內外前所未有、向社會開放的大規模網路科學試驗設施，未來將與國家實驗室等科技創新基地做好銜接。同時，各高校將基於FITI開展網路體系結構創新，取得的創新成果用於FITI的滾動發展。