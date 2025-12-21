搶購太熱官方踩煞車…陸QDII基金申購上限 由人民幣10萬驟減至10元

近期，摩根納斯達克100指數基金將人民幣份額申購上限，自人民幣10萬調整至人民幣10元（約台幣45元），近乎「冰封」。這成為近期多家公募調降QDII（合格境內投資者）產品申購限額的縮影。主因在於外匯額度供給剛性約束與投資者海外配置需求旺盛的雙重壓力下，QDII基金投資熱度高漲，多檔QDII基金場內交易出現高溢價。

「QDII基金」指的是經大陸官方審批可投資境外資本市場的證券投資基金，作為大陸資本帳戶漸進開放過程中的階段性制度設計，為大陸境內投資者提供全球化資產配置工具。大陸投資者能透過這類基金，通過跨市場、跨品種投資（覆蓋股票、債券、黃金等多元化領域）實現風險分散，同時讓投資者有機會參與國際龍頭企業價值成長。

摩根納斯達克100指數、摩根標普500兩檔QDII基金的人民幣份額，單日申購上限從剛剛放寬的人民幣10萬元驟然收緊至人民幣100元；18日，限制再度升級，摩根納斯達克100指數QDII人民幣份額的申購上限進一步降至10元。短短數日歷經戲劇性收縮，引發市場熱議。中國證券報報導，公司相關負責人表示，「調整是出於額度方面的考量」。

事實上，近期也有多檔基金出現戲劇性收縮，包括華泰柏瑞納斯達克100ETF聯接的申購限額，已在10月從1萬元下調至1千元，又在11月進一步收緊至100元；南方納斯達克100則將A/C類份額的限購標準，由9月的單日單帳戶1萬元，調整為12月上旬的單日帳戶50元。

大陸外匯管理局6月新發放30.8億美元的投資額度，使累計批准額度增至1,708.69億美元，其中證券基金類機構累計批准額度合計942.9億美元，較之之前增長2.30%。但相較市場擴張，新發放額度仍難滿足需求。據統計，截至2025年10月底，全市場QDII基金淨值達9,390.08億元，較之去年同期增長66.72%。

中國證券報引述Wind數據統計，以QDII被動指數股票型基金為例，在12月1日至18日期間，單日溢價率超過10%的基金數量占該類基金的平均比率達到14.96%；從資金動向來看，截至今年11月底，QDII被動指數股票型基金的兩融餘額占全部ETF基金兩融總額的比率已達35.91%，較去年同期上升了8.83個百分點。顯示高溢價態勢已延伸至多支QDII產品。