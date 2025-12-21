對沖美元風險、陸企出海…人民幣湧現境外貸款熱潮

人民幣信貸資產也獲全球投資者搶購，人行近期發布的1項金融數據顯示，截至2025年10月底，金融機構境外人民幣貸款約為2.5兆元，年增37.5%，較境內人民幣貸款增速高出約31個百分點。分析認為跟人民幣跨境貿易融資熱、企業出海投資建廠有關。

環球市場播報報導，在岸及離岸人民幣債券發行量連續第2年處於或接近歷史最高水平。

經濟觀察報引述業內人士說法稱，境外人民幣貸款迎來新的增長點，由三重力量推動：一是人民幣跨境貿易融資業務火熱；二是企業海外投資建廠使得人民幣貸款需求旺盛；三是不少東協、非洲地區的當地企業開始引入中長期人民幣貸款作為流動性管理工具。

另據大陸商務部數據顯示，今年前10個月，中國大陸全行業對外直接投資金額達到人民幣1兆332.3億元，年增7%。這背後是中資企業通過海外建廠推動產業鏈出海，一面積極拓展海外市場，一面規避全球關稅摩擦所帶來的業務風險。

報導稱，隨著美元融資利率（4.75%）持續高於人民幣融資利率（約2%），企業基於降低融資成本的自然選擇，正加速使人民幣從國際貿易結算貨幣與儲備貨幣，向全球信貸融資貨幣進階。此外，有不少企業發現，使用人民幣跨境貿易融資採購中國零部件及產品，既能有效規避匯率風險，又能提高資金結算效率。

一名城商行主管透露，其所在銀行的人民幣跨境貿易融資業務整體增速較去年同期超過45%，一個重要因素是企業主動將貿易融資貨幣從美元轉向人民幣，最初是中資企業，近期，不少世界500強企業、港澳台地區與東協當地企業也紛紛加入。

不過，報導梳理銀行業擔憂，人民幣海外貸款增速也帶來幾項挑戰：一是如果企業若將這筆資金匯往高風險國家地區，或轉入與企業業務範疇不符的貿易對手帳戶，就會引發較高的「洗錢」嫌疑；二是未來如要深耕海外業務，取決於境外離岸市場人民幣流動性是否進一步活躍；三為是否對於借入中長期人民幣貸款的海外企業提供完善的匯率風險對沖、遠期結售匯等金融服務。

此外，人民幣匯率今年以來對美元已升值約3.6%，這對人民幣借款人而言可能構成利空。但有觀點認為，大陸官方始終致力於抑制人民幣過快升值，國有銀行通過入市購匯平抑匯率波動。

迪羅基金融數據公司數據顯示，今年全球債券融資總額高達9.57兆美元，其中美元融資約4.5兆美元，歐元融資約2.2兆美元，人民幣融資規模在全球市場中仍可謂滄海一粟。但人行數據顯示，過去3年間，境外主體在岸和離岸人民幣債券的發行規模已實現翻倍增長。