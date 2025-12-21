快訊

全球參數最大的開源醫療大模型 在大陸「這省」發布

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
12月20日，大陸「國家人工智能應用中試基地（醫療）·浙江產業園」在浙江杭州正式開園，同步發布年度系列重大成果。（中新社）
大陸的「國家人工智能應用中試基地（醫療）·浙江」20日發布年度成果，陸媒報導，除了浙江基地產業園區正式對外開放服務，「螞蟻·安診兒醫療大模型」（AntAngelMed）也在當日面向全球開源。中新社稱，該大模型採用混合專家架構（MoE），總參數達1000億（100B），是目前全球參數量最大的開源醫療大模型。

中新社報導表示，AntAngelMed全面支援多種大陸國產化晶片，模型研發工具全鏈路採用國產化自研技術路線，確保從模型訓練到推理的技術自主、資料安全、系統可控。

報導提到，得益於浙江在公共資料授權營運方面的創新舉措，該款大模型基於海量醫學文獻，以及去隱私化的真實病例資料，具備深度思考能力，能夠面對複雜、資訊不全的臨床場景，進行多輪推理、邏輯驗證與自我糾錯，助力精準診療。

據杭州網，AntAngelMed在醫療大模型評測榜單MedAIBench、HealthBench中，均處於行業領先水準。同時，為保證該醫療大模型「合法合規」，中試基地聯合螞蟻集團，還建構了「覆蓋政治敏感、違法犯罪、倫理道德等全維度的嚴苛測試，保證完全滿足醫療行業的高標準合規要求。」

