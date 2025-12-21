中國10月減持美債118億美元 持有規模17年來最低

快訊

中央社／ 台北21日電

根據美國財政部18日公布的數據，中國10月減持美國國債118億美元（約新台幣3720億元），持有規模降至6887億美元，創下17年來最低紀錄。

南華早報報導，根據美國財政部18日公布的數據，中國10月持有美國國債降至6887億美元，低於9月的7005億美元，持有量為2008年11月以來最低水準，較2013年11月的高峰1.32兆美元下降47%以上。

自美國總統川普第一任期以來，中國持有美債持續下降，在今年3月下滑至第3名，落後於日本和英國。

報導引述中國央行前顧問余永定日前發表的文章，他認為，與美元資產相關的風險正在增加，中國必須加速調整自身經濟結構，減少對以美國市場為代表的外部需求依賴，從而降低陷入「美元陷阱」的風險。

中國在減少美債持有量的同時，11月已連續第13個月增持黃金。官方數據顯示，中國11月黃金儲備增加了3萬盎司，使其總庫存達7412萬盎司，價值3106億美元。

報導還指出，10月外國持有的美債總額從9月的9.248兆美元小幅下降至9.243兆美元，但連續第8個月維持在9兆美元以上。前兩大美債持有者日本、英國持續增持，第5名美債持有者加拿大10月則大幅減持567億美元。

美國 美債 黃金

相關新聞

大陸「海上最大油田」 年產油氣突破4千萬噸

大陸中海油集團21日宣布，中國大陸海上最大油田—渤海油田在今年累計生產油氣當量突破4,000萬噸，創歷史新高，為能源安全...

新自駕時代開啟！重慶發出大陸首張L3自駕專用正式牌號

大陸首張L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」20日在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車，標誌...

全球參數最大的開源醫療大模型 在大陸「這省」發布

大陸的「國家人工智能應用中試基地（醫療）·浙江」20日發布年度成果，陸媒報導，除了浙江基地產業園區正式對外開放服務，「螞...

動用這些黑科技 陸發現亞洲最大海底金礦「價值人民幣2千億」

中國大陸日前宣布，在山東萊州發現大陸唯一的海底金礦，金礦位於海底2,000公尺，已探明黃金儲量562噸，平均品位4...

騰訊繞道取得Blackwell算力

巴倫周刊披露，儘管美國政府嚴格管制對中國大陸出口先進晶片，但中國科技巨頭騰訊仍透過日本業者Datasection提供的雲...

字節跳動今年獲利衝1.6兆 表現逼近競爭對手Meta

彭博報導，字節跳動2025年將獲利約500億美元（約新台幣1.6兆元），創歷史新高，知情人士透露，字節跳動在今年前三季淨...

