騰訊繞道取得Blackwell算力

巴倫周刊披露，儘管美國政府嚴格管制對中國大陸出口先進晶片，但中國科技巨頭騰訊仍透過日本業者Datasection提供的雲端服務，成功取得輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell晶片算力。

Datasection已宣布向輝達採購1.5萬顆Blackwell系列圖形處理器（GPU），並先後以技鋼科技和英業達供應Blackwell系列伺服器，布建於位於日本大阪和澳洲雪梨的資料中心，供「全球數一數二的雲端服務業者」使用。巴隆引述知情人士報導，騰訊正是這些資料中心的客戶。Datasection 執行長石原紀彥對巴隆求證時答覆：「我不說是，也不說不是。」

早在Datasection之前，東南亞也有類似案例。馬來西亞和印尼均傳出有大陸業者租用當地的Blackwell伺服器來訓練AI模型。但像日本這樣美國信任的盟邦出現這個案例，是前所未見。騰訊身為大陸市值最大企業，也成為大陸循此管制漏洞的最重量級用戶。

美國官方規定禁止陸企採購美國先進晶片，但曾任美國政府制裁政策顧問、現為Miller & Chevalier律師的葛利芬（Collmann Griffin）指出，除非相關企業被視為具有特殊安全風險，否則這類規範並不限制以遠端採用先進晶片的算力。

共和黨籍聯邦眾議員羅勒（Mike Lawler）在內的人士形容這種做法是個危險的監管漏洞。

除了在大阪和雪梨的計畫外，Datasection也向投資人公開在日本、澳洲和東南亞各地的資料中心布局規畫，有意壯大成為可與CoreWeave和Nebius競爭的主要資料中心業者。

Datasection已於8月宣布，頭一批技鋼科技、配備輝達Blackwell B200晶片的伺服器已運抵大阪的資料中心。Datasection本月15日又宣布一項協議，將向英業達採購配備1萬顆Blackwell系列更高階B300晶片的伺服器，在雪梨資料中心供同一家客戶使用。

