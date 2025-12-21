小米獲北京自駕測試牌照

小米透露，小米汽車已取得北京市L3級自動駕駛道路測試牌照，並展開常態化測試。

快科技報導，《北京市自動駕駛汽車年度評估報告（2024-2025）》顯示，該牌照主要用於北京市智能網聯汽車高快速路測試路段，進行有條件自動駕駛測試，旨在探索更加安全智慧的個人出行服務。截至今年9月底，小米與其他22家企業共750輛自動駕駛乘用車測試車輛累計運行里程6,027萬公里。

IT之家報導，小米汽車基於千萬場景片段數據訓練，已形成基於視覺大語言模型的輔助駕駛能力，包括ETC通行、窄路及環島通行，以及停車場尋位泊車等功能，車位到車位領航能力持續優化。

北京日報報導，L3級自動駕駛道路測試牌照由北京市多部門聯合核發，只面向已完成封閉場地測試、網絡安全評估及數據合規審查的車型。