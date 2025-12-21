聽新聞
0:00 / 0:00
小米獲北京自駕測試牌照
小米透露，小米汽車已取得北京市L3級自動駕駛道路測試牌照，並展開常態化測試。
快科技報導，《北京市自動駕駛汽車年度評估報告（2024-2025）》顯示，該牌照主要用於北京市智能網聯汽車高快速路測試路段，進行有條件自動駕駛測試，旨在探索更加安全智慧的個人出行服務。截至今年9月底，小米與其他22家企業共750輛自動駕駛乘用車測試車輛累計運行里程6,027萬公里。
IT之家報導，小米汽車基於千萬場景片段數據訓練，已形成基於視覺大語言模型的輔助駕駛能力，包括ETC通行、窄路及環島通行，以及停車場尋位泊車等功能，車位到車位領航能力持續優化。
北京日報報導，L3級自動駕駛道路測試牌照由北京市多部門聯合核發，只面向已完成封閉場地測試、網絡安全評估及數據合規審查的車型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言