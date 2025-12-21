聽新聞
0:00 / 0:00
大陸版OpenAI 智譜拚當大模型第一股
「陸版OpenAI」稱號的智譜公司披露港股招股書，募資額約3億美元（約新台幣93億元），擬將資金額70%，用於通用AI大模型研發；10%用於基座模型以及訓練/推理工具及基礎設施；10%用於發展業務合作夥伴及戰略投資；10%用於營運資金 。
證券時報報導，智譜或許將成為「全球大模型第一股」，港股將首次迎來一家以通用人工智慧（AGI）基座模型為核心業務的上市公司。目前智譜大模型賦能全球1.2萬家企業客戶、逾8,000萬台終端使用者設備及超4,500萬名開發者，是大陸賦能終端設備最多的獨立通用大模型廠商。
智譜招股書顯示，2022年、2023年、2024年、2025年上半年收入分別為人民幣5,740萬元、1.2億元、3.1億元、1.9億元。2022年至2024年連續三年收入翻倍，年複合增長率達到130%。智譜毛利率持續保持在50%以上。招股書顯示，2022年、2023年、2024年分別擁有54.6%、64.6%、56.3%的毛利率，2025年上半年毛利率為50%。
儘管業務持續增長，但智譜於2022年、2023年、2024年以及2025年上半年分別虧損人民幣1.4億元、7.8億元、29.5億元、23.5億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言