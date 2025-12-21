聽新聞
0:00 / 0:00

大陸版OpenAI 智譜拚當大模型第一股

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

「陸版OpenAI」稱號的智譜公司披露港股招股書，募資額約3億美元（約新台幣93億元），擬將資金額70%，用於通用AI大模型研發；10%用於基座模型以及訓練/推理工具及基礎設施；10%用於發展業務合作夥伴及戰略投資；10%用於營運資金 。

證券時報報導，智譜或許將成為「全球大模型第一股」，港股將首次迎來一家以通用人工智慧（AGI）基座模型為核心業務的上市公司。目前智譜大模型賦能全球1.2萬家企業客戶、逾8,000萬台終端使用者設備及超4,500萬名開發者，是大陸賦能終端設備最多的獨立通用大模型廠商。

智譜招股書顯示，2022年、2023年、2024年、2025年上半年收入分別為人民幣5,740萬元、1.2億元、3.1億元、1.9億元。2022年至2024年連續三年收入翻倍，年複合增長率達到130%。智譜毛利率持續保持在50%以上。招股書顯示，2022年、2023年、2024年分別擁有54.6%、64.6%、56.3%的毛利率，2025年上半年毛利率為50%。

儘管業務持續增長，但智譜於2022年、2023年、2024年以及2025年上半年分別虧損人民幣1.4億元、7.8億元、29.5億元、23.5億元。

港股 人民幣 使用者

延伸閱讀

紐約州長簽署AI安全法 與加州攜手填補監管漏洞

摩爾線程發布新一代GPU架構「花港」 算力密度提升50%能效提升10倍　

美通膨降溫與財報雙利基 提振台股投資信心

「大陸版OpenAI」智譜披露招股書 將成「全球大模型第一股」

相關新聞

急了？特斯拉嘲諷陸廠 直言電池容量非電動車唯一標準

大陸特斯拉在微博上，罕見地對大陸國產電動車公開「嘲諷」指出，電池容量不是唯一標準，輕量化和能耗管理才是關鍵，一些大陸電動...

動用這些黑科技 陸發現亞洲最大海底金礦「價值人民幣2千億」

中國大陸日前宣布，在山東萊州發現大陸唯一的海底金礦，金礦位於海底2,000公尺，已探明黃金儲量562噸，平均品位4...

騰訊繞道取得Blackwell算力

巴倫周刊披露，儘管美國政府嚴格管制對中國大陸出口先進晶片，但中國科技巨頭騰訊仍透過日本業者Datasection提供的雲...

字節跳動今年獲利衝1.6兆 表現逼近競爭對手Meta

彭博報導，字節跳動2025年將獲利約500億美元（約新台幣1.6兆元），創歷史新高，知情人士透露，字節跳動在今年前三季淨...

小米獲北京自駕測試牌照

小米透露，小米汽車已取得北京市L3級自動駕駛道路測試牌照，並展開常態化測試。

大陸版OpenAI 智譜拚當大模型第一股

「陸版OpenAI」稱號的智譜公司披露港股招股書，募資額約3億美元（約新台幣93億元），擬將資金額70%，用於通用AI大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。