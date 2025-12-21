聽新聞
0:00 / 0:00

急了？特斯拉嘲諷陸廠 直言電池容量非電動車唯一標準

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸特斯拉在微博上，罕見地對大陸國產電動車公開「嘲諷」指出，電池容量不是唯一標準，輕量化和能耗管理才是關鍵。圖為特斯拉的 Model 3。（美聯社）
大陸特斯拉在微博上，罕見地對大陸國產電動車公開「嘲諷」指出，電池容量不是唯一標準，輕量化和能耗管理才是關鍵。圖為特斯拉的 Model 3。（美聯社）

大陸特斯拉在微博上，罕見地對大陸國產電動車公開「嘲諷」指出，電池容量不是唯一標準，輕量化和能耗管理才是關鍵，一些大陸電動車雖然電池大，但整車重量增加導致能耗上升，實際續航未必優於Model 3。

特斯拉以往對大陸電動車的挑戰不屑一顧，如今卻主動發起技術層面的反駁，背後是市占的波動。2025年第1季，Model Y在大陸市場的銷量年減14.8%，而小米SU7等車型銷量迅速攀升。

搜狐汽車報導，特斯拉說法有科學根據，以小米SU7為例，101kWh版本CLTC續航為700公里，但整備質量（空車重量）達到2,350公斤，比Model 3重了600公斤。而Model 3長續航版CLTC續航為713公里，重量卻輕了近400公斤。這種差異，直接反映在能耗上，Model 3的百公里電耗為12.5kWh，而小米SU7為14.8kWh。

大陸電動車選擇大電池路線，本質是應對充電基礎設施不均的無奈之舉。在三四線城市或長途出行場景中，大電池能顯著緩解續航焦慮。

但這種策略也暴露了大陸電動車的短板。以比亞迪海豹為例， 100kWh版本車重達2,280公斤，而Model 3的三電系統集成度更高，熱管理和能量回收效率更優。

電動 電池 特斯拉

延伸閱讀

才4天又寫新紀錄！馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

明年美國科技股還能再漲20%？Wedbush十大科技預測 點名這幾檔股票

馬斯克點讚！人形機器人登王力宏演唱會 王興興：還差一個臨界點

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億美元薪酬案獲恢復

相關新聞

急了？特斯拉嘲諷陸廠 直言電池容量非電動車唯一標準

大陸特斯拉在微博上，罕見地對大陸國產電動車公開「嘲諷」指出，電池容量不是唯一標準，輕量化和能耗管理才是關鍵，一些大陸電動...

動用這些黑科技 陸發現亞洲最大海底金礦「價值人民幣2千億」

中國大陸日前宣布，在山東萊州發現大陸唯一的海底金礦，金礦位於海底2,000公尺，已探明黃金儲量562噸，平均品位4...

騰訊繞道取得Blackwell算力

巴倫周刊披露，儘管美國政府嚴格管制對中國大陸出口先進晶片，但中國科技巨頭騰訊仍透過日本業者Datasection提供的雲...

字節跳動今年獲利衝1.6兆 表現逼近競爭對手Meta

彭博報導，字節跳動2025年將獲利約500億美元（約新台幣1.6兆元），創歷史新高，知情人士透露，字節跳動在今年前三季淨...

小米獲北京自駕測試牌照

小米透露，小米汽車已取得北京市L3級自動駕駛道路測試牌照，並展開常態化測試。

大陸版OpenAI 智譜拚當大模型第一股

「陸版OpenAI」稱號的智譜公司披露港股招股書，募資額約3億美元（約新台幣93億元），擬將資金額70%，用於通用AI大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。