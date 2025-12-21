聽新聞
急了？特斯拉嘲諷陸廠 直言電池容量非電動車唯一標準
大陸特斯拉在微博上，罕見地對大陸國產電動車公開「嘲諷」指出，電池容量不是唯一標準，輕量化和能耗管理才是關鍵，一些大陸電動車雖然電池大，但整車重量增加導致能耗上升，實際續航未必優於Model 3。
特斯拉以往對大陸電動車的挑戰不屑一顧，如今卻主動發起技術層面的反駁，背後是市占的波動。2025年第1季，Model Y在大陸市場的銷量年減14.8%，而小米SU7等車型銷量迅速攀升。
搜狐汽車報導，特斯拉說法有科學根據，以小米SU7為例，101kWh版本CLTC續航為700公里，但整備質量（空車重量）達到2,350公斤，比Model 3重了600公斤。而Model 3長續航版CLTC續航為713公里，重量卻輕了近400公斤。這種差異，直接反映在能耗上，Model 3的百公里電耗為12.5kWh，而小米SU7為14.8kWh。
大陸電動車選擇大電池路線，本質是應對充電基礎設施不均的無奈之舉。在三四線城市或長途出行場景中，大電池能顯著緩解續航焦慮。
但這種策略也暴露了大陸電動車的短板。以比亞迪海豹為例， 100kWh版本車重達2,280公斤，而Model 3的三電系統集成度更高，熱管理和能量回收效率更優。
