字節跳動今年獲利衝1.6兆 表現逼近競爭對手Meta

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
彭博報導，字節跳動2025年將獲利約500億美元（約新台幣1.6兆元），創歷史新高。(路透)
彭博報導，字節跳動2025年將獲利約500億美元（約新台幣1.6兆元），創歷史新高，知情人士透露，字節跳動在今年前三季淨利潤約400億美元，已經超過2025年全年內部目標，該公司全年的獲利將持續逼近美國競爭對手Meta的600億美元（新台幣1.9兆元）。

彭博報導，營收方面，字節的增長同樣強勁，今年據稱將年增超過20%。以先前報導的字節跳動營收目標來看，正逼近Meta今年約2,000億美元的預期營收水準。

字節跳動旗下應用的月活躍用戶數已超過40億，與Meta的規模旗鼓相當。字節跳動的快速增長得益於在電商和新市場的大舉擴張，尤其是TikTok在全球的迅速擴張以及在直播購物領域的激進推進。

華爾街見聞報導，創立於2012年的字節跳動，旗下擁有抖音等多款大陸最受歡迎的數位服務，公司正在AI領域與阿里巴巴和騰訊等國內外同行競爭，開發大語言模型、聊天機器人等服務。

近些年字節保持著20%以上的迅猛營收增速，同時公司估值因AI領域的拓展而不斷攀升。字節跳動被廣泛視為大陸AI領域的領軍者，據稱已投資數十億美元購買海外晶片、構建AI基礎設施並開發相關模型。

今年5月傳出，字節跳動為今年設定的營收目標為，年增長約20%至1,860億美元。雖然增速較去年29%的水準略有放緩，但這一目標將實現，將使公司營收僅略低於Meta的水準。

8月有報導稱，字節跳動第1季營收超過430億美元，成為當季全球營收最高的社交媒體公司，超越Meta同期的423億美元。第2季字節的營收增至約480億美元，年增25%。得益於強勁的廣告需求，字節和Meta第2季均保持20%以上的營收增速。

作為一家非上市公司，字節跳動透過半年度股份回購為員工提供流動性。字節8月以每股200.41美元的價格啟動新一輪回購，換算公司估值超過3,300億美元，較約六個月前的3,150億美元上漲5.5%。

字節跳動 台幣 語言模型

