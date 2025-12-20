動用這些黑科技 陸發現亞洲最大海底金礦「價值人民幣2千億」

中國大陸日前宣布，在山東萊州發現大陸唯一的海底金礦，金礦位於海底2,000公尺，已探明黃金儲量562噸，平均品位4.2克／噸，這也是目前亞洲最大的海底金礦，這處海底巨型金礦的發現，源於長達20多年的持續勘探與技術突破。

山東的膠東半島原本就是世界第三大金礦區，黃金儲量和產量長期居全大陸首位，而萊州市三山島區域因特殊的地質構造，早就被地質專家預判為「成礦潛力巨大的黃金富集區」。

山東黃金集團在2000年就申請採礦權，將勘查範圍延伸至三山島北部海域及深部區域，初期勘探並不順利，2002年至2007年，技術團隊雖圈定多個找礦區，但僅一個鑽孔見到礦化體，直到2009年，在施工ZK72-1鑽孔時，技術人員在海底980米發現厚度23.98米、品位3.14克／噸的金礦體，這一突破正式拉開海底巨型金礦勘探的序幕。

為摸清海底金礦全貌，山東黃金集團組建400餘人的專業技術團隊，先後投入20餘台鑽機同時作業，歷經普查、詳查、勘探三個階段，累計完成鑽探工程量超過30萬米，採集岩礦測試樣品1萬餘件。

勘探過程中，技術團隊面臨海底複雜地質條件的多重考驗，將鑽探深度延伸至海底以下2500米，鑽探成功率從行業平均的千分之零點七提升至該項目的35%，2023年，專案完成全部勘探工作，最終探明海域金礦黃金儲量562噸，礦體最大走向2085米，最大斜深2057米，最厚處達66.52米，展現出「儲量大、品位高、埋藏深」的顯著特徵。

另一個團隊是山東省第三地質礦產勘查院，勘探船在三山島北部海域掃描到異常磁場時，地質隊員王工的手突然抖了一下，儀器螢幕上跳動的曲線，像極他20年前在膠東陸地金礦帶見過的波形。但這次不同—信號來自海平面下1,800米的岩層深處，強度是普通金礦的3倍。這個瞬間，揭開了中國首個海底金礦的序幕。

海上勘探的難度遠超陸地想像。67座橙紅色鑽井平台像巨型蘑菇般矗立在渤海灣，施工高峰期上千名工人同時在浪高4米的惡劣環境下作業。最令人震撼的是307號平台：當鑽頭突破海底沉積層，鑽進蝕變岩帶時，提取出的岩芯在陽光下泛著獨特的金黃色澤—平均每噸礦石含金4.3克，這個數字讓現場爆發出歡呼。因為全球可開採金礦的平均品位僅為1-2克/噸。

這場持續數年的「海底淘金」動用了多項黑科技。潛盾機（TBM）硬岩掘進機首次應用於千米深井，就像給礦脈做微創手術的機械蚯蚓；與山東大學聯合研發的防水壓控制系統，能抵禦200個大氣壓的海水壓力。最關鍵的突破在於3D地震波成像技術，它讓地質學家第一次看清了那個埋藏在海床下的「黃金巨蟹」—礦體走向長達1,996米，最厚處達62米，整體形態如同揮舞巨鉗的螃蟹。黃金總量相當於全球年產量的15%，價值人民幣2,000億元。

與傳統陸地金礦相比，海底開採展現出驚人優勢。三山島海域金礦平均品位4.2克/噸，是陸地金礦的2-3倍；礦體連續性好，無需像陸地開採那樣頻繁更換作業面。更關鍵的是環保效益—海底採礦產生的廢石可直接回填採空區，避免地表塌陷。這讓專案順利通過環評，成為山東省新型城鎮化重點工程。

這個沉睡億年的「黃金巨蟹」，終於等到了喚醒它的時刻，大陸預計投資人民幣上百億元，設計日處理礦石1.2萬噸，預估2027年投產後年產黃金15噸，可連續開採40年。