陸量子上市公司國盾量子：應勇暫代董事長 進軍EDA軟體領域

具有大陸央企背景的量子科技龍頭企業國盾量子19日晚公告，因公司董事長、法定代表人呂品不幸離世，全體董事共同推舉董事應勇，暫代履行董事長、法定代表人，以及戰略與投資委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員等職責，任期至公司完成董事補選並選出新任董事長為止。同時，國盾量子還公告新業務動向，透露擬進軍EDA軟體領域。

科創板日報指出，應勇出生於1968年5月，具中國國籍，無永久境外居留權，擁有碩士研究生學歷，曾於2023年7月至2025年5月期間擔任國盾量子董事長。

時代周報此前提到，國盾量子原董事長呂品於18日在辦公室內失去意識，經急救後確認無生命徵象。合肥市公安局高新技術開發區分局發布警情通報指，經現場勘查調查，已排除刑事案件。公司公告亦指，呂品於2025年5月起擔任董事長，生前未持有公司股票，其離世不影響董事會正常運作，經營管理團隊將持續正常履職。

除人事變動外，國盾量子亦同步估告新業務布局指，擬與曲泉（武漢）科技有限公司簽訂採購服務合約，委託其研發「國盾量子EDA軟體」並提供相關技術服務，預計合同金額為人民幣870萬元（下同）。這也是國盾量子首次公開宣布進軍EDA軟體領域。據悉，國盾量子2009年成立，2020年於上交所科創板上市，是大陸量子科技領域的重要上市公司。

公告顯示，曲泉科技為國盾量子關聯方，國盾量子持有其30%股權。曲泉科技成立於2024年4月，註冊資本100萬元，主要從事量子計算及通用量子技術的研發、應用、諮詢與系統整合服務，致力於推動量子計算相關技術發展。

據悉，EDA即電子設計自動化軟體，是利用電腦輔助完成超大規模積體電路設計的重要工具，被稱為晶片產業的「工業母機」。在量子計算領域，量子EDA（Q-EDA）被視為量子晶片設計、參數優化與封裝的重要基礎工具。

另，報導提到，國盾量子並非首家布局量子EDA的大陸企業。今年5月，本源量子旗下本源科儀推出的Q-EDA「本源坤元」已完成第五次迭代，並支援超導與半導體雙平台設計；深圳量旋科技亦於2023年發布量子晶片EDA工具「天乙」，用於提升超導量子晶片設計與工藝優化效率。

民生證券研報指出，全球量子計算軟體體系仍處於早期研發與生態建設階段，量子EDA未來需在晶片性能驗證、設計自主程度與設計效率等方面持續完善。

財報方面，時代周報整理，國盾量子近年仍處於虧損狀態，2021年至2025年前三季分別實現營收1.79億元、1.35億元、1.56億元、2.53億元與1.90億元，期間淨虧損介於數千萬元至逾億元不等。