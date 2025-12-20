大陸農村抗爭事件暴增7成 經濟不振加劇民怨

英國衛報披露，中國經濟低迷下，社會緊張情緒跟著升高，農村因土地徵收、地方財政引發的抗議明顯增加，截至11月底，抗爭事件已較去年全年增加70%。

衛報（The Guardian）19日作了上述報導，其中提到，海南省臨高縣民眾因不滿政府拆除一座小型道教廟宇而在11月展開抗議，抗議規模雖然不大，但是這種民情激憤場景卻一再在中國農村地區上演。

報導提到，總部設在華府的自由之家（FreedomHouse）旗下「中國異議監測」（China DissentMonitor）追蹤資料顯示，今年前11個月已記錄661起農村抗爭事件，較去年全年增加約70%。

經濟成長放緩以及「內捲（過度且無效益競爭）」式惡性競爭，迫使許多到大城市追求發展機會的民眾放棄夢想，但返鄉後面對的並不是中共為了政權而承諾的繁榮生活。

分析指出，許多人返回農村還不到退休年齡，帶著城市生活的期待、政治覺知，卻因欠缺經濟機會而倍受挫折，更容易爆發不滿。

報導說，農村抗爭事件常與土地問題有關，例如湖南省同興村9月爆發反徵收農地事件；貴州11月則出現反政府強推火葬抗爭。雖然沒有證據顯示這些事件彼此有關或是社會情緒蔓延多地，但因經濟不振而引發的社會不滿情緒，可能助長抗爭的發生。

報導提到，經濟放緩已加劇地方政府長期以來的債務壓力，估計地方負債總額達人民幣44兆元（約新台幣197兆元），在房地產市場低迷下，土地仍有當作貸款抵押品的價值，因此常成為財政吃緊的地方籌措資金的來源，但地方政府卻未能提供村民認為合理的補償。

與此同時，民眾因為經濟放緩而面臨失業等難題，導致對現狀更大的不滿，並因此增加抗爭的意願。報導引述分析說，農村抗爭事件或許不會直接威脅到中國政府，但是農村的不滿正變得愈來愈難以處理。