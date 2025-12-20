銀價上漲推高成本 隆基綠能率先調漲組件價格

銀價持續上漲導致太陽能電池、組件成本上升，大陸太陽能龍頭隆基綠能，已率先調漲組件價格。隆基綠能相關負責人表示，目前每瓦上調人民幣0.02元到0.04元（新台幣0.08元到0.2元），主要是基於近期銀價的持續上漲，同時，也是隆基綠能對反「內卷式」競爭的又一次回應。

證券日報報導，今年以來，白銀價格呈現歷史性上漲行情，倫敦現貨銀價年初約30.1美元/盎司，12月17日，白銀現貨價格突破66美元/盎司，價格漲幅約120%。

隆基綠能相關負責人進一步表示，一塊組件裡面就要用到7克到8克的白銀，銀價的持續上漲使太陽能組件的成本大幅上升。矽料、太陽能玻璃、膠膜、鋁邊框等材料價格較年初也有比較大的上漲。

上海有色網太陽能電池片分析師蔣辰怡指出，與矽料價格不同，銀價漲價是產業鏈外的變數衝擊，電池片必然會因成本支撐加強而調漲。對於此類不可控因素導致的價格調整，下游的接受度也會稍高一些。

據瞭解，目前已有一些龍頭企業跟進漲組件價格。今年以來，隨著整治「內卷式」競爭的持續深化，太陽能產業鏈的價格開始反彈，但相比於矽料環節，組件環節價格反彈幅度要小得多。

中國太陽能行業協會的資料顯示，截至2025年11月，太陽能主產業鏈的多晶矽、矽片、電池片、組件均價分別較年初上漲38.9%、2.2%、0.4%、2.3%。

從協鑫科技、大全新能源等多晶矽頭部企業披露的第3季財報來看，這些企業在今年第3季均已經實現單季度盈利。

一位業內人士表示，目前矽片、電池片、組件等環節以及垂直一體化企業還多處在虧損之中。

在日前召開的2025太陽能行業年度大會上，矽片、組件等環節的復甦也是行業關注的焦點。隆基綠能首席技術官李振國呼籲產業鏈上下游企業加強務實合作，強化行業自律，堅決抵制非理性競爭，合力營造開放包容、規範有序、韌性高效的產業新生態。

天合光能董事長高紀凡認為，「破『內卷』需要主產業鏈矽料、矽片、電池、組件各個環節以需定產。目前，矽料起步較早，『反內卷』競爭成效也比較明顯。」未來要積極推動矽片、組件等環節的橫向協同，而且速度要快。此外，縱向也要協同，產業整治「內卷式」競爭，要矽料、矽片、電池、組件甚至輔材環節都能共同達成盈利，才算行業治理達成目標。