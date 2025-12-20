快訊

持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

女當眾衝上台控「與未成年發生關係」 孫生激動哽咽：已賠65萬

聽新聞
0:00 / 0:00

銀價上漲推高成本 隆基綠能率先調漲組件價格

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
銀價持續上漲導致太陽能電池、組件成本上升，大陸太陽能龍頭隆基綠能，已率先調漲組件價格。圖為南京老萬寶銀樓的工作人員2日展示顧客訂製的每根重達1公斤的銀條。新華社
銀價持續上漲導致太陽能電池、組件成本上升，大陸太陽能龍頭隆基綠能，已率先調漲組件價格。圖為南京老萬寶銀樓的工作人員2日展示顧客訂製的每根重達1公斤的銀條。新華社

銀價持續上漲導致太陽能電池、組件成本上升，大陸太陽能龍頭隆基綠能，已率先調漲組件價格。隆基綠能相關負責人表示，目前每瓦上調人民幣0.02元到0.04元（新台幣0.08元到0.2元），主要是基於近期銀價的持續上漲，同時，也是隆基綠能對反「內卷式」競爭的又一次回應。

證券日報報導，今年以來，白銀價格呈現歷史性上漲行情，倫敦現貨銀價年初約30.1美元/盎司，12月17日，白銀現貨價格突破66美元/盎司，價格漲幅約120%。

隆基綠能相關負責人進一步表示，一塊組件裡面就要用到7克到8克的白銀，銀價的持續上漲使太陽能組件的成本大幅上升。矽料、太陽能玻璃、膠膜、鋁邊框等材料價格較年初也有比較大的上漲。

上海有色網太陽能電池片分析師蔣辰怡指出，與矽料價格不同，銀價漲價是產業鏈外的變數衝擊，電池片必然會因成本支撐加強而調漲。對於此類不可控因素導致的價格調整，下游的接受度也會稍高一些。

據瞭解，目前已有一些龍頭企業跟進漲組件價格。今年以來，隨著整治「內卷式」競爭的持續深化，太陽能產業鏈的價格開始反彈，但相比於矽料環節，組件環節價格反彈幅度要小得多。

中國太陽能行業協會的資料顯示，截至2025年11月，太陽能主產業鏈的多晶矽、矽片、電池片、組件均價分別較年初上漲38.9%、2.2%、0.4%、2.3%。

從協鑫科技、大全新能源等多晶矽頭部企業披露的第3季財報來看，這些企業在今年第3季均已經實現單季度盈利。

一位業內人士表示，目前矽片、電池片、組件等環節以及垂直一體化企業還多處在虧損之中。

在日前召開的2025太陽能行業年度大會上，矽片、組件等環節的復甦也是行業關注的焦點。隆基綠能首席技術官李振國呼籲產業鏈上下游企業加強務實合作，強化行業自律，堅決抵制非理性競爭，合力營造開放包容、規範有序、韌性高效的產業新生態。

天合光能董事長高紀凡認為，「破『內卷』需要主產業鏈矽料、矽片、電池、組件各個環節以需定產。目前，矽料起步較早，『反內卷』競爭成效也比較明顯。」未來要積極推動矽片、組件等環節的橫向協同，而且速度要快。此外，縱向也要協同，產業整治「內卷式」競爭，要矽料、矽片、電池、組件甚至輔材環節都能共同達成盈利，才算行業治理達成目標。

延伸閱讀

聯合再生談市場布局 國內搶進小屋頂市場、太陽能晶片外銷國際

培育綠能人才實作力！高雄國中太陽能水陸車競賽 26校32隊伍較勁

白銀紅通通 價格漲不停 一度突破61美元大關 改寫新高

白銀投資詐騙猖狂 車手取款獲報酬6千被重判還需賠130萬

相關新聞

港媒：盧比歐對大陸政策轉向 從鷹派轉為外交官

被視作「反華急先鋒」，還躺在中方制裁名單裡的美國務卿盧比歐（Marco Rubio），19日在年終簡報會上，對大陸發表務...

蜜雪冰城美國首店開業 招牌冰淇淋售價1.19美元

大陸平價茶飲蜜雪冰城洛杉磯好萊塢店20日正式開業營業，該店位於星光大道「中國劇院」正對面，所在商圈消費成熟。作為蜜雪冰城...

「能源航艦」重構版圖！中國神華收購12家企業 價格5477億

大陸「煤炭一哥」人民幣千億級併購方案官宣落地。中國神華能源公司19日公告稱，擬收購國家能源集團旗下12家標的公司的股權，...

摩爾線程發布新一代GPU架構「花港」 算力密度提升50%能效提升10倍　

大陸「國產GPU第一股」摩爾線程20日發布新一代GPU架構「花港」。該公司董事長張建中表示，新架構擁有新一代指令集，算力...

銀價上漲推高成本 隆基綠能率先調漲組件價格

銀價持續上漲導致太陽能電池、組件成本上升，大陸太陽能龍頭隆基綠能，已率先調漲組件價格。隆基綠能相關負責人表示，目前每瓦上...

海南封關首日 零關稅貨值3.6億 企業2天內砸近50億購地

12月18日是海南自由貿易港全島封關運作首日，海口海關19日亮出封關首日「成績單」，進口「零關稅」貨物貨值3.6億元人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。