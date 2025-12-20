快訊

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓 7警緊追在後畫面曝光

「能源航艦」重構版圖！中國神華收購12家企業 價格5477億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸「煤炭一哥」人民幣千億級併購方案官宣落地。中國神華19日公告稱，擬收購控股股東國家能源集團）旗下12家標的公司的股權，合計交易價格人民幣1335.9億元，成為A股市場最大的收購案。圖／東方財富網
大陸「煤炭一哥」人民幣千億級併購方案官宣落地。中國神華19日公告稱，擬收購控股股東國家能源集團）旗下12家標的公司的股權，合計交易價格人民幣1335.9億元，成為A股市場最大的收購案。圖／東方財富網

大陸「煤炭一哥」人民幣千億級併購方案官宣落地。中國神華能源公司19日公告稱，擬收購國家能源集團旗下12家標的公司的股權，合計交易價格人民幣1335.9億元（新台幣5477億元）。

值得注意的是， 本次交易金額超過了中國船舶人民幣1151.5億元吸收合併中國重工，以及國泰君安換股吸收合併海通證券人民幣976億元兩件收購案的交易金額，成為A股市場最大的收購案。

據披露，中國神華擬通過發行A股股份及支付現金的方式，購買國家能源集團持有的國源電力100%股權、新疆能源100%股權、化工公司100%股權、烏海能源100%股權、平莊煤業100%股權、神延煤炭41%股權、晉神能源49%股權、包頭礦業100%股權、航運公司100%股權、煤炭運銷公司100%股權、港口公司100%股權，並以支付現金的方式購買國家能源集團西部能源持有的內蒙建投100%股權；同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行A股股份募集配套資金。

公告表示，本次交易對價的整體股份和現金支付比例為30%和70%，其中現金支付對價為935.19億元。交易共涉及12家標的公司，業務覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領域，有利於提高中國神華核心業務產能與資源儲備規模，進一步優化全產業鏈佈局，為推進清潔生產、優化產能匹配、提升盈利能力創造有利條件。

與8月公司披露的預案內容相比，此次收購方案中去掉電子商務公司，未納入本次標的資產範圍。

中國神華提到，透過本次交易，公司將從實質上解決同業競爭問題、進一步優化資源配置、提升核心競爭力、維護全體股東利益，對築牢國家能源基石、增強國有資本功能、提振市場信心具有重要意義。

本次交易前，在國家能源集團的統籌安排下，標的公司國源電力、新疆能源、烏海能源、平莊煤業及包頭礦業分別進行預重組，剝離部分低效資產或與主業關聯性較低資產，主要涉及的資產類型包括關停或低效礦權、新能源資產等。

據披露，截至2025年7月31日，12家標的資產合計的總資產為人民幣2334.2億元，合計淨資產為人民幣873.9億元；2024年，標的資產總營收為人民幣1139.7億元，合計淨利潤為人民幣94.2億元，合計的剔除長期資產減值損失影響後淨利潤為人民幣105.7億元，對應整體交易對價人民幣1286.7億元。考慮評估基準日後國家能源集團對化工公司增資49.27億元事項，調整後最終整體交易對價為1335.98億元。

中國神華表示，通過本次交易將進一步整合煤炭開採、坑口煤電、煤化工及物流服務業務板塊，大幅提高上市公司核心業務產能與資源儲備規模，進一步優化全產業鏈佈局，為推進清潔生產、降低運營成本、提升持續盈利能力創造有利條件，有利於公司降低交易成本、優化產能匹配，提升公司整體盈利能力，從而實現超越簡單業務疊加的「1+1>2」戰略價值。

中國神華是大陸最大的煤炭上市公司，也是國家能源投資集團下屬的A+H股上市公司，2004年成立，2005年在港交所上市，2007年在上交所上市。業務包括煤炭、電力、鐵路、港口、航運、煤化工六大板塊。

本次交易完成後，中國神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長率達64.72%；煤炭可采儲量將提升至345億噸，增長率達97.7%；煤炭產量將提升至5.1億噸，增長率達56.5%。

能源 資產 人民幣

延伸閱讀

智元買殼成主流 機器人公司紛仿效欲曲線IPO

阿里一周減持三上市公司

中國GPU公司接連拚上市 天數智芯通過港交所聆訊

台股震盪 持股金融股較高的台股ETF打敗大盤、周線收紅

相關新聞

港媒：盧比歐對大陸政策轉向 從鷹派轉為外交官

被視作「反華急先鋒」，還躺在中方制裁名單裡的美國務卿盧比歐（Marco Rubio），19日在年終簡報會上，對大陸發表務...

蜜雪冰城美國首店開業 招牌冰淇淋售價1.19美元

大陸平價茶飲蜜雪冰城洛杉磯好萊塢店20日正式開業營業，該店位於星光大道「中國劇院」正對面，所在商圈消費成熟。作為蜜雪冰城...

「能源航艦」重構版圖！中國神華收購12家企業 價格5477億

大陸「煤炭一哥」人民幣千億級併購方案官宣落地。中國神華能源公司19日公告稱，擬收購國家能源集團旗下12家標的公司的股權，...

摩爾線程發布新一代GPU架構「花港」 算力密度提升50%能效提升10倍　

大陸「國產GPU第一股」摩爾線程20日發布新一代GPU架構「花港」。該公司董事長張建中表示，新架構擁有新一代指令集，算力...

海南封關首日 零關稅貨值3.6億 企業2天內砸近50億購地

12月18日是海南自由貿易港全島封關運作首日，海口海關19日亮出封關首日「成績單」，進口「零關稅」貨物貨值3.6億元人民...

港人月儲首破萬達1萬100元 擁102萬才安心 89%青年會存錢

香港存款保障委員會17日公布第八份「香港人儲蓄安全感」指標調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達到1萬100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。