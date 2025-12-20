「能源航艦」重構版圖！中國神華收購12家企業 價格5477億

大陸「煤炭一哥」人民幣千億級併購方案官宣落地。中國神華能源公司19日公告稱，擬收購國家能源集團旗下12家標的公司的股權，合計交易價格人民幣1335.9億元（新台幣5477億元）。

值得注意的是， 本次交易金額超過了中國船舶人民幣1151.5億元吸收合併中國重工，以及國泰君安換股吸收合併海通證券人民幣976億元兩件收購案的交易金額，成為A股市場最大的收購案。

據披露，中國神華擬通過發行A股股份及支付現金的方式，購買國家能源集團持有的國源電力100%股權、新疆能源100%股權、化工公司100%股權、烏海能源100%股權、平莊煤業100%股權、神延煤炭41%股權、晉神能源49%股權、包頭礦業100%股權、航運公司100%股權、煤炭運銷公司100%股權、港口公司100%股權，並以支付現金的方式購買國家能源集團西部能源持有的內蒙建投100%股權；同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行A股股份募集配套資金。

公告表示，本次交易對價的整體股份和現金支付比例為30%和70%，其中現金支付對價為935.19億元。交易共涉及12家標的公司，業務覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領域，有利於提高中國神華核心業務產能與資源儲備規模，進一步優化全產業鏈佈局，為推進清潔生產、優化產能匹配、提升盈利能力創造有利條件。

與8月公司披露的預案內容相比，此次收購方案中去掉電子商務公司，未納入本次標的資產範圍。

中國神華提到，透過本次交易，公司將從實質上解決同業競爭問題、進一步優化資源配置、提升核心競爭力、維護全體股東利益，對築牢國家能源基石、增強國有資本功能、提振市場信心具有重要意義。

本次交易前，在國家能源集團的統籌安排下，標的公司國源電力、新疆能源、烏海能源、平莊煤業及包頭礦業分別進行預重組，剝離部分低效資產或與主業關聯性較低資產，主要涉及的資產類型包括關停或低效礦權、新能源資產等。

據披露，截至2025年7月31日，12家標的資產合計的總資產為人民幣2334.2億元，合計淨資產為人民幣873.9億元；2024年，標的資產總營收為人民幣1139.7億元，合計淨利潤為人民幣94.2億元，合計的剔除長期資產減值損失影響後淨利潤為人民幣105.7億元，對應整體交易對價人民幣1286.7億元。考慮評估基準日後國家能源集團對化工公司增資49.27億元事項，調整後最終整體交易對價為1335.98億元。

中國神華表示，通過本次交易將進一步整合煤炭開採、坑口煤電、煤化工及物流服務業務板塊，大幅提高上市公司核心業務產能與資源儲備規模，進一步優化全產業鏈佈局，為推進清潔生產、降低運營成本、提升持續盈利能力創造有利條件，有利於公司降低交易成本、優化產能匹配，提升公司整體盈利能力，從而實現超越簡單業務疊加的「1+1>2」戰略價值。

中國神華是大陸最大的煤炭上市公司，也是國家能源投資集團下屬的A+H股上市公司，2004年成立，2005年在港交所上市，2007年在上交所上市。業務包括煤炭、電力、鐵路、港口、航運、煤化工六大板塊。

本次交易完成後，中國神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長率達64.72%；煤炭可采儲量將提升至345億噸，增長率達97.7%；煤炭產量將提升至5.1億噸，增長率達56.5%。