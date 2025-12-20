港媒：盧比歐對大陸政策轉向 從鷹派轉為外交官

被視作「反華急先鋒」，還躺在中方制裁名單裡的美國務卿盧比歐（Marco Rubio），19日在年終簡報會上，對大陸發表務實言論，顯示美國政府在2026年更廣泛的「美國優先」優先政策下，對北京的態度正有所轉變。

南華早報報導，在詳述美國外交政策重新調整的同時，盧比歐避免給大陸貼上「威脅」的標籤，明顯不同於他本人以往的立場，也有別於上一屆政府的對華言辭，凸顯他從對華強硬的「鷹派」到務實的「外交官」的重大角色轉變。

盧比歐同時也是美國總統川普的國家安全顧問，他避免使用前任布林肯曾頻繁使用的「大陸是美國步調威脅（pacing threat）」這一說法，轉而強調需要以「負責任的治國之道」和「成熟」的方式來管理雙邊關係。

盧比歐的發言表明，美國正在重新排列外交優先事項，華盛頓正釋放出將更多注意力放在西半球事務上的信號，而不再把北京塑造成美國外交政策的「核心威脅」。

盧比歐在華盛頓對記者表示，無論過去、現在還是未來，大陸都會是一個富裕而強大的國家，也是地緣政治中的重要因素，「我們的工作是找到與中方合作的機會。」

他補充說：「雙方都足夠成熟，能夠認識到現在以及可預見的未來都會存在摩擦點。我們的工作……作為負責任治國之道的一部分，就是尋找合作的機會。如果面臨全球性挑戰，中美兩國可以攜手應對。」