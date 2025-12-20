摩爾線程發布新一代GPU架構「花港」 算力密度提升50%能效提升10倍　

大陸「國產GPU第一股」摩爾線程20日發布新一代GPU架構「花港」。該公司董事長張建中表示，新架構擁有新一代指令集，算力密度提升50%，能效提升10倍，並集成全精度端到端加速技術和新一代非同步程式設計模型，支持十萬卡以上規模智算集群。「花港」在圖形上也有突破，擁有全新第一代AI生成式渲染架構（AGR）和第二代光線追蹤硬體加速引擎。

澎湃新聞報導，張建中在摩爾線程首屆MUSA開發者大會上指出，在軟體層面，公司自研MUSA架構迎來全棧軟體升級，完美支持全功能GPU計算生態，擁有完備的軟體棧和廣泛的生態相容，統一軟體棧覆蓋全系列產品。張建中表示，全功能GPU的創新就是一部算力進化史，「全功能」代表能夠計算所有的數據單元和格式。

此外，張建中發布基於新一代「花港」架構的第一代產品——華山。據介紹，華山基於花港架構，實現了AI訓推一體和超智融合。

在本次大會的展示區域，摩爾線程展示了包括消費級顯卡、AI算力卡、伺服器，以及搭載摩爾線程GPU的各行業應用產品在內的一系列產品。