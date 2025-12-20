銀行國資輪番上陣賣房 加劇中國房市觀望情緒

中國房地產市場低迷，港媒表示，市場近期又因銀行以及具國資背景的企業、事業單位陸續出售手中房產而加劇觀望情緒。

星島日報今天刊發分析文章表示，四川西昌市房地產事務中心11月曾委託拍賣公司拍賣手中的144間住房；同月，福建福州市長樂區領航土地房屋開發有限公司公開拍賣51間住房。

此前，北京天恆置業集團旗下公司9月掛牌出售111間房產，總轉讓底價超過人民幣3.3億元，涉及西城、海淀、朝陽區等多處房源。廣州機場建設投資集團、廣州地鐵集團也出讓手中的房產、店舖以及車位等資產。

文章表示，國資平台出清手中既有資產屬於常規行為，只是如今成為一場集體動作，因此引發關注，而優化資產結構、緩解流動性壓力是主要動因，因為國資平台需要透過盤活資產、提升資金使用效率來增強自身抗風險能力。

文章引述分析人士說，中國地方國資平台掛售房產可分為幾類，其中地方建築類公司可能由於開發商拖欠工程款而透過出售其抵款的房源變現；國有公司自身營運不佳或陷入虧損，需出售房產回籠資金；國資與民企合作拿地開發，一些民企爆雷後，合作房源也被出售變現。

此外，中國多地近期推進國有資源資產化、國有資產證券化、國有資金槓桿化改革，賣房是資源資產化的直接表現，有利緩解地方財政吃緊壓力。

分析指出，由於整體供應量有限，國資平台集中出清房產對中古屋市場影響應該不大，但是在當前房市整體下滑的大背景下，也恐加劇市場的觀望情緒。

中國房市欲振乏力，中國國家統計局最新數據顯示，11月70個城市新建商品住宅價格較上月下降0.4%，延續下跌趨勢。

文章引述花旗集團分析師指出，中國房地產市場明年可能面臨嚴酷現實，除非流動性改善，否則銷售額預計進一步下降11%。