智元買殼成主流 機器人公司紛仿效欲曲線IPO

在A股IPO節奏偏慢，而港股IPO又大排長龍的當下，協議轉讓與控制權變更，成為了許多科技企業「曲線IPO」的手段。包括追覓科技七騰機器人，紛紛效仿智元機器人「買殼」上緯新材的方式，以較低的代價撬動公司控制權。

21世紀經濟報導，嘉美包裝12月16日晚間公告，逐越鴻智擬通過協議收購、要約收購方式收購嘉美包裝54.9%股份，交易總對價約人民幣22.8億元。

逐越鴻智的背後，是知名家庭及商用機器人企業追覓科技CEO俞浩，透過持有逐越鴻智100%的合夥份額，成為買殼的主導者。

俞浩複製先前智元機器人董事長鄧泰華，在上緯新材上的資本運作，包括嘉美包裝資本市場的表現也有重演上緯新材表現之姿態，股價自12月17日以來，截至12月19日，已然連續三度漲停。

同樣情況發生在12月初，勝通能源公告一系列控制權變更事項，商用特種機器人企業七騰機器人及關聯方或斥鉅資入主，公司股價自12月12日復牌後，截至12月19日已然獲得連續六個交易日漲停。

細究三個案例，所有機器人公司的買殼打法，都運用了協議轉讓，表決權放棄與部分要約收購的方法，以較低的代價撬動公司控制權。

而從股價的表現來看，三招方法也屢試不爽，每每都能撬動公司的市值狂歡。

今年7月，一則上緯新材控制權變更事項，讓沉寂許久A股「殼資源」市場再度升溫，上緯新材原控股股東與鄧泰華控制的智元恒岳、致遠新創合夥等，透過股權轉讓協議轉讓上市公司上緯新材29.9%股份。同時，原股東放棄部分剩餘股權對應上緯新材的表決權，令「智元系」資金，背後的鄧泰華實際獲得上市公司控制權。

彼時，關於智元機器人籌畫借殼上緯新材實現上市的觀點不絕於耳。儘管智元與上緯新材方面再三聲明並提示風險，稱短期無借殼計畫，上緯新材股價依舊不斷計入智元機器人重組上市之預期。

截至12月19日收盤，上緯新材股價報每股人民幣98.1元，較此前每股人民幣7元左右股價上漲14倍，最高則一度漲至人民幣110.4元，股價走出17倍瘋狂走勢。

鄧泰華在資本運作上的成功，給擁有資金實力「買殼」的科技新貴，作了一次示範。

智元買殼第一個效仿者七騰機器人出爐，該公司與一致行動人，與上市公司勝通能源實際控制人魏吉勝，及多位股東簽署股轉協議，獲得上市公司29.9%股份；同時，重要原股東龍口雲軒在前述交易完成後，放棄剩餘8.4%表決權；最後七騰機器人向全體股東發出收購要約，擬額外獲得公司15%股份。

整個交易結構照搬智元系資金買殼上緯新材結構，唯一的差別在於，「智元系」資金實則為智元機器人控股股東鄧泰華控制，而七騰機器人則是產業公司，而非實控人朱冬自身完成對上市公司殼資源的收購。

因此，從某種程度上，追覓的案例，更像是對上緯新材運作的一比一複刻。

根據嘉美包裝12月17日公告，逐越鴻智與嘉美包裝控股股東中包香港（中國食品包裝有限公司 ）簽署協議，以人民幣12.4億元獲得嘉美包裝29.9%股權；同時中包香港完全放棄嘉美包裝所有表決權。最後，逐越鴻智採取部分要約收購，計畫額外斥資約人民幣10億獲得上市公司25%股權，並計畫以總計54.9%股權控制嘉美包裝。

由於逐越鴻智暫時由俞浩全資控制，嘉美包裝的股權轉讓與上緯新材控制權轉讓計畫更為形似。

今年9月，俞浩曾在朋友圈透露，明年年底開始，追覓生態旗下多個業務將會在全球各地交易所，「下餃子」般批量IPO。而此次「買殼」嘉美包裝，又與俞浩「下餃子」IPO的論調不謀而合。