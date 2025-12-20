快訊

「大陸版OpenAI」智譜披露招股書 將成「全球大模型第一股」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
OpenAI近日公開指出，「智譜AI」已成為其最大潛在對手，而非話題性更高的DeepSeek。圖／取自東方財富網
OpenAI近日公開指出，「智譜AI」已成為其最大潛在對手，而非話題性更高的DeepSeek。圖／取自東方財富網

繼17日通過港交所聆訊後，被視為「大陸版OpenAI」、大陸大模型「六小虎」智譜19日披露招股書。業內看來，智譜或許將成為「全球大模型第一股」，港股將首次迎來一家以通用人工智慧（AGI）基座模型為核心業務的上市公司。募資額約3億美元。

智譜擬將本次集資金額約70%，用於持續增強在通用AI大模型方面的研發能力；10%用於透過提供最新的基座模型以及訓練/推理工具及基礎設施持續優化其MaaS平台；10%用於發展業務合作夥伴網絡以及進行戰略投資；10%用於營運資金及其他一般企業用途 。

證券時報報導，目前智譜大模型賦能全球1.2萬家企業客戶、逾8,000萬台終端使用者設備及超4,500萬名開發者，是大陸賦能終端設備最多的獨立通用大模型廠商。

智譜招股書顯示，2022年、2023年、2024年、2025年上半年收入分別為人民幣5,740萬元、1.2億元、3.1億元、1.9億元。2022年至2024年連續三年收入翻倍，年複合增長率達到130%。智譜收入主要來自於大模型收入。智譜毛利率持續保持在50%以上。招股書顯示，2022年、2023年、2024年分別擁有54.6%、64.6%、56.3%的毛利率，2025年上半年毛利率為50%。

儘管業務實現持續增長，但智譜於2022年、2023年、2024年以及2025年上半年分別虧損人民幣1.4億元、7.8億元、29.5億元、23.5億元。

虧損主要由於公司對研發作出重大投資。研發開支由2022年的人民幣8,440萬元增至2023年的人民幣5.2億元，並進一步增至2024年的人民幣21.9億元。公司的研發開支由截至2024年6月30日止六個月的人民幣8.5億元增加85.6%，至2025年6月30日的人民幣15.95億元。

智譜成立於2019年，今年3月智譜宣布完成多輪融資並完成股改，先後獲得杭州、珠海、成都等三地國資的戰略投資。4月在北京證監局辦理輔導備案，啟動IPO流程。

智譜8月發布全球首個手機Agent「AutoGLM 2.0」，由大陸國產模型GLM-4.5與GLM-4.5V驅動，具備推理、代碼和多模態處理能力，能夠在多種設備和場景中運行，幫助用戶執行操作。12月9日，智譜開源核心AI Agent模型AutoGLM。

智譜9月推出AI驅動的編碼工具訂閱計畫，每月收費低至人民幣20元，大約是Anthropic的Claude價格的七分之一。公司表示，該編碼工具現在擁有超過15萬用戶。

12月初，智譜CEO張鵬透露，智譜面向開發者的軟體工具和模型業務（GLM coding plan）收入已經獲得超過人民幣1億元的年度經常性收入（ARR。接近智譜的知情人士消息稱，智譜預計在2025年營收實現100%以上的增長。

