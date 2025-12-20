今年創紀錄！彭博：字節跳動利潤達500億美元 盈利接近Meta

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
字節跳動加大反腐力度，繼去年辭退353名員工之後，再辭退100名觸犯公司紅線的員工。(路透)
字節跳動將在2025年實現約500億美元（約新台幣1.6兆元）的利潤，為創下紀錄的一年畫上句號。外媒引述知情人士透露，字節跳動在今年前三個季度已實現約400億美元的淨利潤，該公司已經超過了2025年內部目標。這將使該公司的盈利接近美國競爭對手Meta的水準，Meta預計今年將實現約600億美元（新台幣1.9兆元）的利潤。

彭博報導，營收方面，字節的增長同樣強勁，今年據稱將年增超20%。以先前報導的字節跳動營收目標看，正逼近Meta今年約2000億美元的預期營收水準。

字節跳動旗下應用的月活躍用戶數已超過40億，與Meta的規模旗鼓相當。字節跳動的快速增長得益於在電商和新市場的大舉擴張，尤其是TikTok在全球的迅速擴張以及在直播購物領域的激進推進。

華爾街見聞報導，創立於2012年的字節跳動，旗下擁有抖音等多款大陸最受歡迎的數位服務，公司正在人工智慧（AI）領域與阿里巴巴和騰訊等國內外同行競爭，開發大語言模型、聊天機器人等服務。

近些年字節保持著20%以上的迅猛營收增速，同時公司估值因AI領域的拓展而不斷攀升。字節跳動被廣泛視為大陸AI領域的領軍者，據稱已投資數十億美元購買海外晶片、構建AI基礎設施並開發相關模型。

今年5月傳出，字節跳動為今年設定的營收目標為，年增長約20%至1860億美元。雖然增速較去年29%的水準略有放緩，但這一目標將實現，將使公司營收僅略低於Meta的水準。

8月有報導稱，字節跳動第一季度營收超過430億美元，成為當季全球營收最高的社交媒體公司，超越Meta同期的423億美元。第二季度字節的營收又增至約480億美元，年增25%。得益於強勁的廣告需求，字節和Meta第二季度均保持20%以上的營收增速。

近兩年越來越多投資者正上調字節跳動估值。軟銀旗下願景基金2024年重估字節跳動的估值，估計超過4000億美元，部分因在生成式AI領域日益增強的影響力。富達投資和普徠仕（T. Rowe Price ）分別給出超過4100億美元和4500億美元的估值。

作為一家非上市公司，字節跳動透過半年度股份回購為員工提供流動性。字節8月以每股200.41美元的價格啟動新一輪回購，估值超過3300億美元，較約六個月前的3150億美元上漲5.5%。

投資公司今日資本，11月透過股權拍賣以4800億美元的估值，購入字節跳動的部分股權，成交金額達3億美元，成為字節年內最大規模的交易之一。

字節跳動

