陸持有美債規模 續探低點

美國財政部公布最新數據顯示，美國公債的第三大海外持有者中國大陸在10月大幅減持118億美元的美債，部位降至6,887億美元，為2008年來的17年最低。

外國投資人持有的美國公債連續第二個月減少，主因中國大陸與加拿大等國減持，抵銷了日本、英國等國家增持的部分。台灣10月也小幅減持美債。

外國投資人10月持有的整體美債部位，比9月減少58億美元至9.243兆美元，但比去年同期增加6.3%。

日本仍是美債的最大海外持有人，10月持有部位比9月增加107億美元至1.2兆美元，為2022年7月來最高，第二大海外持有人英國的持有規模也月增132億美元，成為8,779億美元。

不過，美債的第三大海外持有人中國大陸10月大幅減持118億美元，部位降至6,887億美元，為2008年來最低，今年初以來已累計萎縮逾9%。被市場分析師認為協助託管中國大陸帳戶的第四大持有人比利時，10月持有的買債則增加16億美元到4,684億美元。

中國大陸連續兩個月減持美債，9月、10月分別淨賣出5億美元、118億美元，倉位降至6,887億美元。