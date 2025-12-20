聽新聞
陸持有美債規模 續探低點

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
大陸在10月大幅減持118億美元的美債，部位降至6,887億美元，為2008年來的17年最低。（美聯社）
大陸在10月大幅減持118億美元的美債，部位降至6,887億美元，為2008年來的17年最低。（美聯社）

美國財政部公布最新數據顯示，美國公債的第三大海外持有者中國大陸在10月大幅減持118億美元的美債，部位降至6,887億美元，為2008年來的17年最低。

外國投資人持有的美國公債連續第二個月減少，主因中國大陸與加拿大等國減持，抵銷了日本、英國等國家增持的部分。台灣10月也小幅減持美債。

外國投資人10月持有的整體美債部位，比9月減少58億美元至9.243兆美元，但比去年同期增加6.3%。

日本仍是美債的最大海外持有人，10月持有部位比9月增加107億美元至1.2兆美元，為2022年7月來最高，第二大海外持有人英國的持有規模也月增132億美元，成為8,779億美元。

不過，美債的第三大海外持有人中國大陸10月大幅減持118億美元，部位降至6,887億美元，為2008年來最低，今年初以來已累計萎縮逾9%。被市場分析師認為協助託管中國大陸帳戶的第四大持有人比利時，10月持有的買債則增加16億美元到4,684億美元。

中國大陸連續兩個月減持美債，9月、10月分別淨賣出5億美元、118億美元，倉位降至6,887億美元。

美債 美國

相關新聞

陸廠靠DUV增產AI 晶片

英國金融時報（FT）報導，中國大陸已成功藉由升級艾司摩爾（ASML）的深紫外光（DUV）微影設備，提高人工智慧（AI）晶...

陸持有美債規模 續探低點

美國財政部公布最新數據顯示，美國公債的第三大海外持有者中國大陸在10月大幅減持118億美元的美債，部位降至6,887億美...

陸商務部宣布 對美國歐盟南韓三元乙丙橡膠續徵反傾銷稅

大陸商務部今（19）日發布公告，公布對原產於美國、南韓和歐盟的進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施發起期終複審調查，並繼續...

Nike在陸銷售遜 拖累股價

全球最大運動用品公司耐吉（Nike）雖然上季營收和獲利都優於預期，但大中華區銷售驟減，且預期本季營收將轉為下滑，拖累Ni...

陸半導體業併購熱潮 不退燒

大陸半導體行業已成為併購浪潮的熱門賽道。根據Wind統計，僅今年12月初以來，就有11起有關半導體上市公司首次披露的併購...

字節跳動攜AI手機商 拚流量變現

字節跳動傳出正在推進與vivo、聯想、傳音等硬體廠商的AI手機合作，為其設備預裝AIGC插件，從而獲得用戶入口。多位vi...

